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Borsa günü düşüşle tamamladı

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Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,44 değer kaybederek 2.079,38 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,11 puan azalırken, toplam işlem hacmi 33,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,73 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,71 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,01 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 2,42 ile iletişim oldu.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşının pay piyasalarında başlıca risk unsuru olarak fiyatlanmaya devam ettiğini belirterek, 3 yılı aşkın sürenin ardından faiz artırımına hazırlanan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarınki kararları öncesinde oynaklığın yüksek seyrettiğini kaydetti.

Tahvil piyasalarında Fed'in 25 baz puan faiz artışına gideceğinin tahmin edildiğini ifade eden analistler, hafta boyunca ayrıca İngiltere, Japonya ve Türkiye’de merkez bankalarının faiz kararlarının da yatırımcıların odağında olacağını bildirdi.

Yarın veri gündeminde yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de perakende satışlar ve Japonya'da sanayi üretiminin öne çıkacağını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.950 puanın destek, 2.090 ve 2.130 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

 

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