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Borsa günü yükselişle tamamladı

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Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 44,79 puan artarken, toplam işlem hacmi 33,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,42 ve holding endeksi yüzde 2,10 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,89 ile metal, ana sanayi, tek gerileyen ise yüzde 4,17 ile turizm oldu.

Merkez Bankası faiz oranını sabit bıraktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 14'te sabit bıraktı. İngiltere Merkez Bankası (BoE) ise politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 0,75'e çıkardı.

Analistler, küresel bazda para politikasına ilişkin belirsizliklerin azalmasının pay piyasalarında alış ağırlıklı seyri beraberinde getirdiğini ifade etti.

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın pay piyasalarını baskılayan unsurların başında yer aldığını kaydeden analistler, taraflar arasındaki müzakerelerin ise savaşın fiyatlamalar üzerindeki etkisini törpülediğini bildirdi.

Analistler yarın Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) açıklayacağı faiz kararının piyasaların odağında yer alacağını söyledi.

Yarın veri gündeminde yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu ve dış ticaret endeksleri, yurt dışında ise Japonya'da enflasyon, Euro Bölgesinde dış ticaret dengesi, ABD'de 2. el konut satışlarının öne çıkacağını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.150 puanın direnç, 2.090 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu söyledi.

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