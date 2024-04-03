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Botsvana Devlet Başkanı Masisi, Almanya'yı, 20 bin fil göndermekle tehdit etti

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Botsvana Devlet Başkanı Masisi, fil sürülerinin mülklere ve mahsullere hasar verip, insanların ölümüne yol açtığını belirtti.
Botsvana Devlet Başkanı Masisi, Almanya'yı, 20 bin fil göndermekle tehdit etti

Botsvana Devlet Başkanı Mokgweetsi Masisi, belirli hayvanları hedef alan ve bir eğlence aktivitesi olarak bilinen ‘kupa avcılığına’ daha sıkı denetlemeler getirilmesini isteyen Almanya’ya tepki göstererek, bu ülkeye 20 bin fil gönderme tehdidinde bulundu.

Masisi, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, Afrika'da fil nüfusunu korumak amacıyla av malzemeleri satışına yönelik kısıtlamalar getirmek isteyen Almanya Çevre Bakanlığı’nı eleştirerek, bunun sadece Botsvana halkını yoksullaştıracağı görüşünü dile getirdi.

Botsvana'da 130 bin fil yaşıyor

Yaklaşık 130 bin filin yaşadığı Botsvana'da, koruma çabaları sonucunda fil nüfusunun patlama yaşadığına dikkati çeken Masisi, fil sürülerinin mülklere ve mahsullere hasar verip, insanların ölümüne yol açtığını belirtti.

Masisi, avcılığının, fil nüfusunu kontrol altına almak için etkili bir yöntem olduğuna değinerek, "Berlin'de oturup Botsvana'daki meselelerimiz hakkında fikir sahibi olmak çok kolay" ifadelerini kullandı.

Botsvana'nın mevcut fil nüfusunu azaltmak için hali hazırda Angola'ya 8 bin fil verdiğini hatırlatan Masisi, fil nüfusunun korunmasına yönelik faaliyetlere devam etmeleri durumunda Almanya'ya 20 bin fil gönderebileceklerini ifade etti.

Masisi, bunun bir şaka olmadığını vurgulayarak, hayır cevabını da kabul etmeyeceklerini belirtti.

Botsvana'da fil avcılığı

Dünya fil nüfusunun yaklaşık üçte birine ev sahipliği yapan Botsvana'da fil avcılığı 2014 yılında yasaklanmıştı. Bu yasak, fil nüfusundaki patlama sonrası yerel halkın talebi doğrultusunda 2019'da kaldırılmıştı.

Alman Çevre Bakanlığı, Afrika ülkelerine av malzemesi ihracatına kısıtlama getirilmesi yönünde bir girişimi gündeme getirmişti.

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