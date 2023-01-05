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Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (5 Ocak 2023)

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Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (5 Ocak 2023)
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (5 Ocak 2023)

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 79 dolardan işlem görüyor.



Dün 82,70 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 77,84 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün kapanışa göre yüzde 1,5 artarak 79 dolar oldu.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 74 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki kısıtlı yükselişte, zayıf dolar ve Çin'deki Covid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesinin talep görünümünü desteklemesi etkili oluyor.

 

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerini ölçen dolar endeksindeki düşüş, dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha ucuz hale getiriyor. Bu durum, alımların artmasını destekliyor ve fiyatların yükselmesine yol açıyor. Ancak dünyanın en büyük iki petrol tüketicisi olan ABD ve Çin'deki kısa vadeli ekonomik göstergelerin dalgalı seyir izlemesi nedeniyle devam eden küresel resesyon endişeleri fiyatlardaki yükselişi baskılıyor.

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü imalat endeksi, aralıkta bir önceki aya göre 0,6 puan azalışla 48,4'e inerek art arda ikinci ay imalat sektöründe daralma yaşandığını gösterdi.

Ülkede JOLTS açık iş sayısı ise geçen yıl kasımda 10 milyon 458 bine gerilese de piyasa beklentilerinin altında azalış kaydetti.

Dün açıklanan Fed tutanakları, üyelerin enflasyonun kabul edilemez seviyede yüksek olduğu ve bir süre daha faizlerin yüksek kalması gerektiğini düşündüklerini gösterdi.

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de ise Covid-19 kısıtlamalarındaki gevşemeye rağmen vakalarda süregelen artış ülkenin ekonomik görünümüne ilişkin endişeleri artırıyor.

Çin hükümeti, 2023'ün ilk çeyreğinde rafine petrol ürünleri için ihracat kotalarını artırarak, zayıf iç talep beklentilerinin sinyalini verdi.

Öte yandan, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile AB üyesi olmayan Şengen ülkeleri, Çin'de Covid-19 vakalarının artması nedeniyle koordineli tedbirler uygulanması konusunda anlaşmaya vardı.

Brent petrolde teknik olarak 79,02 ile 79,12 dolar aralığının direnç, 78,73 ile 78,54 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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