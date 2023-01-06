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Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (6 Ocak 2023 petrol fiyatları)

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Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (6 Ocak 2023 petrol fiyatları)
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (6 Ocak 2023 petrol fiyatları)

Brent petrol kaç dolar? 

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 79,39 dolardan işlem görüyor.


 

Dün 79,96 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 78,69 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, yüzde 0,89 artarak 79,39 dolar oldu. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 74,40 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, dünyanın en büyük ham petrol tüketicileri ABD ve Çin'deki olumlu talep görünümü etkili oldu.
 

Çin'de Covid-19 salgınına yönelik tedbirlerin kaldırılmaya devam etmesiyle ekonomik aktivitenin hızlanacağına yönelik öngörüler talep görünümünü destekliyor.

Covid-19 vakalarındaki artışa rağmen Çin hükümetinin ekonomiye destek vereceği yönündeki beklentiler güçlenirken, zor durumda olan bazı inşaat şirketlerine hükümetin yardım edeceğine yönelik haberler de piyasalarda olumlu karşılanarak petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekledi.


ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1 milyon 700 bin varil yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 3 milyon 300 bin varil artacağı yönündeydi.

Ülkede tüketici seviyesindeki talebin önemli bir göstergesi olan benzin stoklarında ise yaklaşık 300 bin varil azalış kaydedildi.


ABD'nin ham petrol stoklarındaki artışa rağmen benzin stoklarındaki düşüş, talebin yüksek seyrettiği algısı yaratarak fiyatlardaki artışı destekledi.

Brent petrolde teknik olarak 79,48 ile 79,89 dolar aralığının direnç, 79,07 ile 78,66 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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