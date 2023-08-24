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BRICS'ten Mısır, İran, Suudi Arabistan, BAE, Arjantin ve Etiyopya'ya üyelik daveti

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Güney Afrika’da düzenlenen BRICS zirvesinde birliğin liderleri; Arjantin, Mısır, İran, Etiyopya, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) üyelik davetinde bulunma kararı aldı.
BRICS'ten Mısır, İran, Suudi Arabistan, BAE, Arjantin ve Etiyopya'ya üyelik daveti

Ev sahibi ülkenin cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, 1 Ocak 2024’ten itibaren birliğe tam üyelikleri için bu ülkelere davette bulunduklarını duyurdu.

Uluslararası gelişmelerde Batı'nın hakimiyetine meydan okuma isteğiyle bir araya gelen birlik, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşuyor.

Üye ülkelerin tamamı birliğin genişletilmesine yönelik desteğini duyurmuştu.

Ancak birlikteki liderler arasında genişlemenin boyutu ve hızı konusunda fikir ayrılıkları da vardı.

Davet alan ülkelerden destek mesajları

Üyelik daveti alan ülkelerden bazıları, duyurunun ardından memnuniyetlerini ifade eden açıklamalarda bulundu.

BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda “BRICS liderlerinin vizyonuna saygı duyuyor, bu önemli birliğe BAE’nin de dahil edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz” ifadelerini kullandı.

İran’da cumhurbaşkanlığı danışmanı Mohammad Jamshidi sosyal medyada gelişmeyi ülkesinin dış politikası için “stratejik bir başarı” olarak niteleyen bir mesaj paylaştı.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed de sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, ülkesinin “kapsayıcı ve müreffeh bir küresel düzen” için işbirliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ise, duyurunun ardından “nükleer savaş tehdidi” olduğu gerekçesiyle gelişmekte olan ülkelerle işbirliğini canlandırma zamanı geldiğine dikkat çekti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de, video bağlantısı ile zirveye katılarak açıklamalarda bulundu.

Moskova'nın "Afrika ülkeleri ile olan ilişkileri derinleştirmek" istediğini söyleyen Putin, ülkesinin gıda ve yakıt tedarikinde güvenilir bir ortak olmaya devam edeceği taahhüdünde bulundu.

Putin ayrıca, ülkesinin enerji kaynaklarının Afrikalı hükümetlere fiyatlardaki artışı kontrol altına almaları konusunda yardımı olacağını belirtti.

Rusya'nın Afrika ülkelerinde 30'dan fazla enerji projesi bulunuyor.

BRICS nedir?

Birlik, 2006 yılında Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in aralarında olduğu dört ülkenin bir araya gelmesiyle kuruldu ve BRIC ismini aldı.

2010 yılında Güney Afrika’nın katılımıyla birliğin adı, BRICS olarak değişti.

BRICS , hem IMF ve Dünya Bankası gibi uluslararası finans kurumlarındaki yerleşmiş yapıyı geliştirmeyi, hem de gelişmekte olan ekonomilere daha fazla ‘temsil ve söz hakkı verilmesini' sağlamayı amaçlıyor.

Birliğin halihazırdaki 6 üyesinin toplam nüfusu 3 milyar 240 milyon kişiye yakın. Ekonomik büyüklüklerinin toplamı da 26 trilyon dolara karşılık geliyor. Bu da dünya ekonomisinin yüzde 26’sını oluşturuyor.

Atlantik Konseyi isimli ABD’li düşünce kuruluşuna göre, BRICS ülkelerinin Uluslararası Para Fonu’nda (IMF) yüzde 15’lik bir oy hakkı bulunuyor.

2014 yılında BRICS ülkeleri, gelişen ülkelerdeki kalkınma projelerine kredi sağlamak amacıyla, 250 milyar dolarlık sermayeyle Yeni Kalkınma Bankası’nı (NBD) kurdu.

Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi BRICS’e üye olmayan ülkeler de Yeni Kalkınma Bankası’na katıldı.

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