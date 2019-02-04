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BRT Spor yayına başladı

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Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) ülkede birilke daha imza atarak tamamen spor kanalı olacakBRT-2 kanalını BRT Spor olarak yayına koydu.
BRT Spor yayına başladı

Yayınlarını da HD formatına çeviren BRT SPOR kanalı bugün itibarıyla yayın hayatına başladı. Spor tutkunları futbol ve farklı branşlardan programlar, karşılaşmalardan canlı yayınlar ve gündeme ilişkin haberleri gün boyunca BRT SPOR’dan takip edebilecek.

BRT Spor’da gün her sabah saat 09.30’dan itibaren SPOR GAZETE VE SPOR GÜNDEM’le başlarken hafta boyunca ülke ve Avrupa’dan futbol, futbol dışı branşlar ve dünya sporundan kesitlerin yer aldığı programlar ekrana gelecek. Sporseverler ülke futbolundaki gelişmeleri ve heyecanı FUTBOL ANALİZ, SÜPER LİG YOLU, ORTA SAHA, CUMARTESİ FUTBOL ve FUTBOL ZAMANI programlarıyla yaşayacak.

Avrupa’dan Futbol da BRT SPOR ekranında olacak. Futbolun dışındaki branşlardan gelişmeler yine SPOR ARTI programında ekrana gelecek.

Basketbolseverlerin merakla takip edeceği POTANIN NABZI da BRT SPOR ekranında olacak. Dünya sporundan görüntüler haftaya yansıyan kareler SPORUN RENKLİ DÜNYASI’nda yer alırken tüm dallardan zaman zaman gerçekleştirilecek ‘canlı’ yayınları yine BRT SPOR’da yer alacak.

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