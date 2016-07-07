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Bu 10 şaşırtıcı bilgiden sonra öpüşmek sizin için hayatın sırrı olacak!

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6 Temmuz, 1990 yılından bu yana 'Dünya Öpücük Günü' olarak kabul ediliyor...
Bu 10 şaşırtıcı bilgiden sonra öpüşmek sizin için hayatın sırrı olacak!

Bilim insanı Ingelore Ebberfeld'in araştırması, Almanya'da her on kişiden birinin öpmeyi sevmediğini gösteriyor. Ebberfeld, bu kişilerin öperken tükürük geçmesi ya da öpücüğün cinsel etkisinden rahatsız olduklarını belirtiyor.

Bazı kültürlerde arzulu öpüşme yerine farklı yakınlaşmalar mevcut. Burun buruna vermek ya da kirpiklerini kırpıştırmak gibi. Grönland Adası'nda yaşayan Inuitler ve Yeni Zellanda'daki Maoriler öpmek yerine burunlarını birbirine sürtüp, yanaklarını kokluyorlar.

İşte öpücükle ilgili 10 şaşırtıcı bilgi:

1. Dünya öpüşme rekorunu 58 saat 35 dakika 58 saniye ile Taylandlı bir çift elinde bulunduruyor. Çift, rekor kırabilmek için yemek yerken, su içerken, hatta tuvalete gittiklerinde bile dudaklarını birbirinden ayırmadı.

2. Normal bir öpücük ile dakikada 6,4 kalori yakmak mümkün. Buna göre öpücük rekorları Taylandlı çifte yaklaşık 24 bin 120 kaloriye mal oldu.

3. Ancak öpüşmek her kültürde hoş karşılanmıyor. Hatta "özgürlükler ülkesi" Amerika'da bile... Örneğin Connecticut ve Michigan'da pazar günleri kadınların öpülmesi yasak. Maryland'da ise kamuya açık alanda bir saniyeden uzun öpücükler yasaya aykırı.

4. Fransızlar ve İtalyanlar günde ortalama 7 kez öpüşürken, Almanlar günde ortalama dört kez öpüşüyor.

5. Öpüşmenin de bilimi var: Filematoloji. Bilim insanlarının yaptığı araştırmalara göre öpüşürken insanların üçte ikisi başını sağ tarafa yatırıyor.

6. Öpüşmek bağışıklık sistemini güçlendiriyor, tükürük üretimini artırarak diş taşı oluşumunun önüne geçmeye yardımcı oluyor.

7. Öpüşmek farkı kültürlerde farklı anlamlara geliyor. Örneğin Japonya'da öpüşmek sadece cinsellik öncesinde yapılırken, Fransızlar selamlaşmak için birbirlerinin yanaklarına üç öpücük konduruyor.

8. Öpüşmek aslında içgüdüsel bir eylem ve sadece insanlara özgü de değil. Primatlar, gagalarını birbirine bastırmak suretiyle kazlar, hatta hortumlarını birbirlerinin ağzına götürmek yoluyla filler de öpüşüyor.

9. Öpüşmek 100 milyar sinir hücresini uyarıyor. Mutluluk hormonu ve adrenalin salgılanmasına yol açıyor. Kalp atışlarını hızlandırıp, kan basıncı ve vücut sıcaklığını yükseltiyor.

10. Öpüşme sırasında 60 miligram sıvı, 0,5 miligram protein, 0,15 miligram salgı maddesi, 0,4 miligram tuz ve yaklaşık 22 bin bakteri değiş tokuşu yapılıyor.

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