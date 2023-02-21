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SON DAKİKADeprem bölgesinde meydana gelen yeryüzü olayları incelendi

Bu şehir dayanışmayı bilir: Lefkoşa Ülkemize Gelen Depremzedelerin Yanında

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Lefkoşa Türk Belediyesi, Türkiye’de yaşanan deprem felaketi sonrasında ilk günden itibaren başlattığı yardım seferberliğini ülkeye gelen ihtiyaçlı depremzedeler için “Dayanışma Dükkanı” ile devam ettiriyor.
Bu şehir dayanışmayı bilir: Lefkoşa Ülkemize Gelen Depremzedelerin Yanında

Lefkoşa Türk Belediyesi, Türkiye’de yaşanan deprem felaketi sonrasında ilk günden itibaren başlattığı yardım seferberliğini ülkeye gelen ihtiyaçlı depremzedeler için “Dayanışma Dükkanı” ile devam ettiriyor.

LTB, Aralık 2021-Mayıs 2022 döneminde imkanları sınırlı olan yurttaşların hayatını bir nebze kolaylaştırmak için oluşturduğu “Paylaşım Bakkalı’nı yeni ihtiyaçlar çerçevesinde “Dayanışma Dükkanı” olarak yeniden düzenledi.

Deprem sonrası ülkemize gelen deprem mağdurlarının temel ihtiyaçlarını gidermek amacı ile hizmet vermeye başlayan Dayanışma Dükkanı, faaliyete geçtiği ilk 3 günde  59 aileye ve toplamda 250 depremzedeye gıda, battaniye, kıyafet ve hijyen ürünleri yardımında bulundu. 


Kıyafet ve Gıda Yardımları Dayanışma Merkezi’nde Toplanıyor
Yenişehir’de bulunan Dayanışma Merkezi’nde (eski belediye binası) paylaşma ve dayanışma ruhu ile yurttaşların getirdiği kıyafet ve gıda yardımları, mesai saatleri içerisinde deprem bölgesinden gelen kişilere teslim ediliyor.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Dayanışma Dükkanı’nda görev alan personelle durum değerlendirmesi yaparken ihtiyaçlarını gidermek üzere merkeze gelen depremzedelerle de görüştü.

LTB web sitesi, LTB online mobil uygulama ve IBAN ile katkı yapılabiliyor

Dayanışma Dükkanı’na katkı yapmak isteyen yurttaşlar 3 farklı yöntem ile de maddi katkı sağlanabiliyor.

https://www.lefkosabelediyesi.org/online/katkida-bulun/dayanisma-dukkani         linkinden ve LTB Online mobil uygulamasındaki “Dayanışma Dükkanı” alanından kredi kartı ile maddi yardım yapılabiliyor.

Bununla beraber TR 0800 0100 0860 0019 5800 5045 numaralı numaralı Ziraat Bankası IBAN numarasından da maddi katkı yapılabiliyor.

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