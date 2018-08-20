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"Bu sıcaklarda sevişmeyin"

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Kolombiya'nın Santa Marta kentinde sağlık yetkilileri vatandaşlara "Sevişmeyin" uyarısında bulunuldu.
"Bu sıcaklarda sevişmeyin"

Kolombiya'da son zamanların en sıcak günlerinin yaşandığı belirtildi.

Aşırı sıcak hava dalgalarının bulunduğu ülkede vatandaşlara, serin yerlerde kalmaları tavsiye edildi.

Newsweek'te yer alan haberde; Santa Marta Sağlık Sekreteri Julio Salas, "özellikle Öğle saatlerinde, sıcaklığın yüksek olduğu zamanlarda sevişmekten kaçının" ifadelerini kullandı.

Seks

İlişki anında kalp atışının hızlandığını belirten Salas, aşırı sıcakların olduğu vakitlerde ilişkiye girilmesi halinde kalp krizi riskinin artacağını belirtti.

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