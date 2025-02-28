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Bugün yer yer sağanak bekleniyor

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Meteoroloji Dairesi bugün yer yer don beklendiğini duyurdu. Yeni haftada hava sıcaklığı 19 dereceye kadar yükselecek.
Bugün yer yer sağanak bekleniyor

Meteoroloji Dairesi bugün yer yer don beklendiğini duyurdu. Yeni haftada hava sıcaklığı 19 dereceye kadar yükselecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 5 Mart’a kadarki tahminlerine göre, sabah saatleri yer yer don öğle saatlerinden sonra yer yer sağanak; yarın da öğleye kadar yer yer hafif sağanak bekleniyor. Periyodun geriye kalan kısmında hava bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 16-19 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, periyodun son günlerinde ise zaman zaman kuvvetli esecek.

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