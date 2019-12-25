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Burkina Faso'da katliam: 122 ölü

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Batı Afrika ülkelerinden Burkina Faso'da isyancı milislerin düzenlediği saldırılarda en az 122 kişi hayatını kaybetti. Ülkede üç günlük milli yas ilan edildi.
Burkina Faso'da katliam: 122 ölü

Batı Afrika ülkelerinden Burkina Faso'da isyancı milislerin düzenlediği saldırılarda en az 122 kişi hayatını kaybetti. Ülkede üç günlük milli yas ilan edildi.

Batı Afrika ülkelerinden Burkina Faso’da isyancı güçlerin, ülkenin kuzeyindeki Arbinda kasabası ile bu kasabanın yakınlarındaki bir askeri üsse düzenlediği saldırıda en az 122 kişi hayatını kaybetti. Silahlı milislerin önce yerleşim merkezine saldırarak, 31’i kadın en az 35 sivili katlettiği, ardından ordu güçleri ile yaşanan çatışmada da 80 isyancı ve yedi askerin yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

Burkina Faso ordusundan yapılan açıklamada, olağanüstü bir yoğunlukta yaşanan çatışmaların saatlerce sürdüğü bildirildi. Burkina Faso Devlet Başkanı Roch Marc Christian Kaboré de yaşanan olayın ardından ülke çapında üç günlük milli yas ilan etti. Saldırının neden düzenlendiği henüz netlik kazanmadı.

Ülkenin kuzeyinde artan şiddet olayları

Uzun yıllar boyunca, bölgedeki diğer ülkelerle kıyaslandığında nispeten daha istikrarlı bir ülke konumunda olan Burkina Faso bir süredir iç huzursuzluklar ve bölgesel çatışmalardan kaynaklanan sorunlarla mücadele ediyor. Özellikle ülkenin kuzeyinde, Mali sınırına yakın kesimlerde zaman zaman saldırılar düzenleyen cihatçı milisler bölgedeki istikrarın bozulmasında en önemli etken.

Geçtiğimiz Ekim ayında bir camiye düzenlenen saldırıda en az 15 kişi ölmüş, içinde bulunduğumuz Aralık ayı başında da bölgedeki bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda en az 14 kişi hayatını kaybetmişti. Son dört yıl içinde de, cihatçı örgütlerin saldırılarında ülkede en az 700 kişinin yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

 

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