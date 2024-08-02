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Buse Savaşkan Paris Olimpiyatları’nda finalde!

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Kıbrıslı Türk atlet Buse Savaşkan, Paris Olimpiyatları’nda finale yükseldi.
Buse Savaşkan Paris Olimpiyatları’nda finalde!

Kıbrıslı Türk elit atlet Buse Savaşkan, Stade de France stadında gerçekleştirilen elemelerde başarılı bir performans sergiledi.

Savaşkan, ilk atlamasında 1.83 metreyi başarıyla geçerek yarışmaya iyi bir başlangıç yaptı.

Ardından, ikinci hakkında 1.88 metreyi de geçmeyi başardı. Ancak, ilk denemesinde 1.92 metreyi geçemedi. İkinci atlamasında bu yüksekliği aşarak finale doğru ilerledi.

1.95 metre yüksekliğini geçememesine rağmen ilk 12 sporcu içinde yer aldığı için finale yükselmeyi başardı.

Final mücadelesi, 4 Ağustos Pazar günü saat 20.55'te yapılacak. Savaşkan'ın finaldeki performansı büyük bir merakla bekleniyor.

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