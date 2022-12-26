BY Oylarını artırdı ... İşte açıklama; Emekçinin Partisi Büyüyor

İşte açıklama;
Emekçinin Partisi Büyüyor
Partimiz Bağımsızlık Yolu kendi logosu ile girdiği Belediye Meclisi seçimlerinden; Lefkoşa'da %3,19 ve Girne'de %4,51 oranları ile oylarını arttırarak çıkmıştır.
Emekçilerin sınıfsal çıkarlarını savunma kararlılığımızı bileyen bu destek için halkımıza teşekkür ederiz.
Partimiz emeğin sesini daha gür bir şekilde yükseltmeye devam edecek; yoksulluğa, sömürüye, gericiliğe karşı, barış, demokrasi ve emeğin kurtuluşu mücadelesini artarak sürdürecektir.
Ferman Padişahınsa
Bu Memleket Bizim
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