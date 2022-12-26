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BY Oylarını artırdı ... İşte açıklama; Emekçinin Partisi Büyüyor

»
BY Oylarını artırdı ... İşte açıklama; Emekçinin Partisi Büyüyor
BY Oylarını artırdı ... İşte açıklama; Emekçinin Partisi Büyüyor

İşte açıklama;

Emekçinin Partisi Büyüyor

Partimiz Bağımsızlık Yolu kendi logosu ile girdiği Belediye Meclisi seçimlerinden; Lefkoşa'da %3,19 ve Girne'de %4,51 oranları ile oylarını arttırarak çıkmıştır.

Emekçilerin sınıfsal çıkarlarını savunma kararlılığımızı bileyen bu destek için halkımıza teşekkür ederiz.

Partimiz emeğin sesini daha gür bir şekilde yükseltmeye devam edecek; yoksulluğa, sömürüye, gericiliğe karşı, barış, demokrasi ve emeğin kurtuluşu mücadelesini artarak sürdürecektir.

Ferman Padişahınsa

Bu Memleket Bizim

#MücadeleyeDevam

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