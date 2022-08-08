Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve şimdilerde 'Terzi' dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Çağatay Ulusoy, araçla aksiyon sahnesi çekilirken kaza geçirdi. 31 yaşındaki oyuncu, otomobilin üzerindeki kamera yerinden fırlayınca ölümden döndü.

Daha önce 'Adını Feriha Koydum', 'Medcezir', 'Deli Bal', 'Hakan Muhafız' ve 'İçerde' gibi güçlü yapımlarla seyirci karşısına çıkan Çağatay Ulusoy, geçtiğimiz aylarda Marmaris'in Söğüt Köyü'nden arsa aldığı haberleriyle gündeme gelmişti. Söğüt'te hem tatil yapıp hem de arsa bakan oyuncu, 7 bin 750 metrekare büyüklüğündeki, deniz manzaralı araziyi 12 milyon TL’ye satın aldığı öne sürülmüştü.

ULUSOY'UN PROJESİNDE İKİ ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK

Öte yandan Çağatay Ulusoy'u dizi setlerine geri döndüren 'Süslü Korkuluk' için birçok iddia ortaya atılmıştı. TV8'de başlaması beklenen projenin daha sonra dijital bir platforma satıldığı duyurulmuştu. Kadrosunda Salih Bademci'nin de yer aldığı belirtilen proje için iki önemli değişiklik gerçekleşti.

Ünlü oyuncunun partnerinin ilk olarak Alina Boz olduğu açıklanmış, Boz'un projeden ayrıldığı iddia edilmişti. Daha sonra Esra Bilgiç ismi geçmiş ve onun için de, Bilgiç'in şartlarda anlaşamadığı için projeden ayrıldığı belirtilmişti. Ardından projenin adı Terzi olmuş ve Ulusoy'un partnerinin de Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro mezunu Şifanur Gül olacağı iddia edilmişti.

SETTE KAZA!

Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve son olarak 'Yeşilçam'da boy gösteren Çağatay Ulusoy, ölümden döndü. Ünlü isim, başrolünü oynadığı dizide kaza geçirdi. Oyuncu, araçla aksiyon sahnesi çekilirken, otomobilin üzerindeki kamera bir anda yerinden fırladı.

OTOMOBİLİN ÜZERİNDEKİ KAMERA FIRLADI

Kameranın aracının camı yerine aşağı düşmesiyle, büyük bir felaketten dönüldü. Ulusoy'un, değerinin yaklaşık 500 bin TL olduğu öğrenilen kameranın kiralandığı şirketin ortaklarından olduğu iddia edildi. Oyuncu, kameranın parçalanması üzerine ortağı olmasına rağmen hiçbir şey söylemediği öğrenildi.

AYRILIK YOK

Yıllardır kendisi gibi oyuncu Duygu Sarışın ile aşk yaşayan Çağatay Ulusoy'un uzun süredir sevgilisiyle yan yana görüntülenmemesi ayrılık iddialarını da beraberinde getirmişti. Konuyla ilgili sessizliklerini koruyan oyuncu çift, Mayıs 2022'de Mustafa Mert Koç’un doğum gününde ortaya çıkmıştı.

Mustafa Mert Koç’un kendisi gibi oyuncu sevgilisi Melisa Aslı Pamuk’un organize ettiği doğum gününde çift, yan yana poz vermişti. İkilinin birlikte görüntü vermesi hayranlarını sevindirmişti.