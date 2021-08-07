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Çalıştıracak eleman bulamayan İngiltere'de başlangıç maaşlarına rekor zam

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Eleman açığı hisseden İngiltere'de başlangıç maaşlarında rekor seviyeler izleniyor.
Çalıştıracak eleman bulamayan İngiltere'de başlangıç maaşlarına rekor zam

 

Araştırmalara göre, İngiltere’deki başlangıç maaşları son 24 senenin en yüksek artışını kaydetti.

KPMG ve REC’nin raporuna göre, yeni işe alınanların maaşları, pandemi kısıtlamalarının genişlemesiyle oluşan iş açığını dolduracak eleman alımlarındaki yarışı da gözler önüne serdi.

Raporlarda, İngiltere’nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasıyla yaşanan çalışan sayılarındaki düşme sonrasında, maaşlardaki enflasyonist baskının üstünde duruluyor.

Birçok sektörde eleman açığı yaşanıyor

Perakendeden sanayiye kadar birçok sektörde faaliyet gösteren İngiliz şirketleri, Brexit’in Avrupa Birliği üzerinden gelen göçün kesilmesine sebep olması ve pandemiden etkilenen çalışanların daha güven verici işler aramaya yönelmesi sonucunda açılan işgücü açığını doldurmakta zorlanıyor.

Bu da, İngiltere Merkez Bankası’nı mevcut işlere yönelen yeterli işgücü olup olmadığı konusundaki yeni endişelere yönlendirdi.

İngiltere Merkez Bankası, Perşembe günü yayımladığı bir raporunda, maaş ödemelerinin yanı sıra, maaşın artışına yönelik eğilimlerin de ciddi oranda arttığını söyledi. Raporda, bazı bağlantılar, deneyimli profesyoneller için, daha yüksek maaş paketleri ve daha esnek çalışma şartları sunmalarından dolayı bir rekabet haline gelebileceğinden bahsedildi.

İngiltere Merkez Bankası Yöneticisi Andrew Bailey, bir basın konferansında, ‘’İşgücü piyasasındaki sıkıntılar şu an daha farklı, Gözle görülebilir oranda bir iş açığı ve işgücü piyasasında bir sıkılık mevcut. İşsizlikteki ciddi artışlardan kaçınmak artık, yoğun işgücüne istihdam sağlanması problemine dönüştü. Bu çok ciddi bir sorun” diye konuştu.

"İngiltere'de iş aramak için iyi bir zaman"

İngiltere’nin iş bulma kurum REC’nin genel müdür yardımcısı Kate Shoesmith, "Bu sıralar iş aramak için iyi bir zaman’’ yorumuna rağmen, göçlerdeki yeni kurallar işgücündeki talebin karşılanmasında önemli bir nokta. Shoesmith "Kalifiye işgücü eksikliği bir süredir bildiğimiz bir durum ve verilerimiz bu durumun kötüleştiğini gösteriyor’’ ifadelerini kullandı.

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