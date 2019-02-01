Cem Karaca'nın oğlundan sansür tepkisi: Sizler harbiden gerizekalısınız

Show TV’de yayınlanan “Çarpışma” dizisinin geçen hafta yayınlanan bölümündeki kavga sahnesi sırasında, ünlü sanatçı Cem Karaca’nın Namus Belası şarkısı çaldı. Ancak şarkıdaki “Yüz bin kere tövbe eder yine şarap içeriz” kısmı sansürlendi. Cem Karaca'nın oğlu Emrah Karaca, sansüre Twitter üzerinden "Dizide şarkının sözlerine sansür uygulanmış, sizler harbiden gerizekalısınız" diyerek tepki gösterdi.
Emrah Karaca'nın paylaşımı şöyle:
“Twitterdan öğrendiğim kadarı ile Cem Karaca Namus Belası kullanılan bir dizide şarkının sözlerine sansür uygulanmış!!! Sizler harbiden gerizekalasınız!!!
Yıllarca sansürle mücadele ettik demek hala mücadeleye devam!
Bunun hesabını sormak şart oldu…
Hadi bakalım çarpışmaaa.”
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