Cevdet ve Taşçı Baf'ta..!

Baf Ülkü Yurdu, transferin son gününde Türk Ocağı'nın parlayan oyuncusu Cevdet Alıcı'yı ve Gençlik Gücü’nün savunma oyuncusu Hüseyin Taşçı’yı kiraladı.
Güzelyurt ekiplerinden Baf Ülkü Yurdu, kiralık transferin son gününde Türk Ocağı'ndan Cevdet Alıcı'yı ve Gençlik Gücü’nden Hüseyin Taşcı’yı kadrosuna dahil etti.
Genç futbolcu Cevdet ligin ilk devresinde Türk Ocağı forması ile 4 gole imza atmıştı.
İlk devrede GG savunmasında forma giyen Hüseyin Taşçı ise daha önce Güzelyurt temsilcisi Binatlı’da da forma giymişti.
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