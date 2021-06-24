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Cezayir Başbakanı Abdelaziz Djerad İstifa Etti

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Cezayir devlet televizyonu, Başbakan Abdelaziz Djerad’ın istifa ettiğini duyurdu.
Cezayir Başbakanı Abdelaziz Djerad İstifa Etti

Cezayir devlet televizyonu, Başbakan Abdelaziz Djerad’ın istifa ettiğini duyurdu.

Djerad'ın istifası, 12 Haziran'da yapılan ve iki yıl süren kitlesel protestolar ile siyasi kargaşanın ardından yapılan parlamento seçiminin ardından geldi.

İstifanın Devlet Başkanı Abdelmadjid Tebboune'nin yeni kabineyi belirlemesine kapı araladığı aktarıldı. Djerad, 28 Aralık 2019'dan bu yana başbakanlık görevini yürütüyordu.

Uzmanlar, kurulacak olan yeni hükümetin pandemi nedeniyle petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüşün ülkede oluşturduğu derin bir mali ve ekonomik krizle mücadele etmek zorunda kalacağını ifade etti.

 

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