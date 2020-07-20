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Cezayir'den Libya krizine çözüm için yeni bir girişim sinyali

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Cezayir'den Libya krizine çözüm için yeni bir girişim sinyali
Cezayir'den Libya krizine çözüm için yeni bir girişim sinyali

Resmi televizyon kanalında yayınlanan yerel medya kanallarına verdiği mülakatta konuşan Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Cezayir'in Libya krizine ilişkin bir girişimi sunma aşamasında olduğunu söyledi. 

Birleşmiş Milletler (BM) ile koordineli olacak girişimin Tunus-Cezayir çözümü olabileceğini dile getiren Tebbun, "Herhangi bir münferit kararı desteklemeyiz. Emrivakileri reddetmek Cezayir'in ilkelerindendir." dedi.

Tebbun, dile getirdiği girişimin içeriğine ilişkin ayrıntılı bilgi vermedi.

TÜRK VE CEZAYİR DIŞİŞLERİ BAKANLARI GÜNLÜK TEMAS HALİNDE

Tebbun, Libya krizine ilişkin diplomatik çabaları tüm taraflarla günlük olmak üzere Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı düzeyinde olduğunu dile getirerek, "Türkiye ve Cezayir Dışişleri Bakanlarının günlük temas halinde" olduğunu vurguladı.

"LİBYA'DA KABİLELERİ SİLAHLANDIRMAK YENİ BİR SOMALİ DEMEKTİR"

Libya'daki kabilelerin silahlandırılması meselesine Cezayir'in karşı olduğunu ima eden Tebbun şunları söyledi:

"Geçen 24 saat içinde Libyalı kabilelerin nefsi müdafaa için silahlandırılması konusunu duydum. Bu gerçekten çok tehlikelidir. Yeni bir Somali ile karşı karşıya olacağız ki bu durumda hiçbir çözüm olmaz."

Mısır Cumhurbaşkanlığından geçen perşembe yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin başkent Kahire'de Libyalı kabile liderleriyle bir araya geldiği duyurulmuştu.

Libyalı kabilelere, "ulusal bir ordu" çatısı altına girme ve silahların sadece devlet kurumlarının elinde olması çağrısında bulunan Sisi, ulusal bir ordu inşası için ülkesinin Libyalı kabile mensuplarını misafir etmeye ve eğitmeye hazır olduğunu aktarmıştı.

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