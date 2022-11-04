Çin roketi düştü mü, nereye düştü?

Çin roketi, kontrolsüz bir şekilde inişe geçmesinin ardından Pasifik Okyanusu'na düştü. Çin'in dev roketi Long March, son üç yılda dünyaya parçaları düşen altıncı Çin roketi oldu.

Çin’in Cadılar Bayramı’nda uzaya fırlatılan 23 tonluk roketi kontrolsüz bir şekilde inişe geçmiş, uzmanların roketin Dünya’da nereye düşeceğini bilmemesi nedeniyle endişe ve paniğe neden olmuştu.

ÇİN ROKETİ DÜŞTÜ MÜ?

Roketin nereye düşeceği bir süredir konuşulan konular arasındaydı. Çin roketi bugün itibariyle düştü. Roket Pasifik Okyanusu'na düştü.

ÇİN ROKETİ DAHA ÖNCEDEN DE DÜŞTÜ

Çin daha önce de kontrolsüz uzay görevleriyle dikkat çekmişti. Temmuz ayında ülkeye ait bir roket düşmüş, 18 tonluk bir roket de 8 Mayıs 2021'de Hint Okyanusu'na düşmüştü.

Üç yıldan kısa bir süre içinde altıncı kez, Çin'in uzay araçlarının parçaları Dünya'ya düştü.

HAVALAANLARI KAPATILMASINA NEDEN OLDU

Ülkeler endişeli bekleyiş nedeniyle bazı önlemleri hayata geçirdi. İspanya'da birçok havaalanı roketin düşme ihtimali nedeniyle hava sahalarını uçuşa kapattı. Barselona, Tarragona, Ibiza ve Reus'a gidiş ve dönüş uçuşlarının yapılmadı.