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Çin'den G-7'ye uyarı: Küresel kararlar, küçük ülke grupları tarafından alınmıyor

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Çin, dünya ekonomisinin yüzde 40'ını temsil eden ülkeleri bir araya getiren G-7 Zirvesi'nde Pekin'e karşı yapılan planlara tepki gösterdi.
Çin'den G-7'ye uyarı: Küresel kararlar, küçük ülke grupları tarafından alınmıyor

Çin'in Londra Büyükelçiliği'nden bir sözcü, "Küresel kararların küçük bir grup ülke tarafından dikte edildiği günler çoktan geride kaldı" dedi.

Sözcü, "Büyük-küçük, güçlü-zayıf, fakir-zengin, ülkelerin eşit olduğuna ve dünya meselelerinin tüm ülkelerle istişare yoluyla ele alınması gerektiğine her zaman inanıyoruz.” ifadesini kullandı.

Soğuk Savaş'ı sona erdiren Sovyetler Birliği'nin 1991'deki dağılmasıyla birlikte, Çin'in önde gelen bir küresel güç olarak yeniden ortaya çıkması, son zamanların en önemli jeopolitik olaylarından biri olarak kabul ediliyor.

İngiltere'de yapılan G-7 Zirvesi'nde Çin'in son 40 yıldaki ekonomik ve askeri yükselişine karşı atılabilecek adımlar konuşuluyor.

Bu noktada G-7 liderleri, düşük ve orta gelirli ülkelerin daha iyi altyapı inşa etmeleri amacıyla Pekin'in Kuşak ve Yol Girişimi'ne rakip olacak bir yatırım planının oluşturulması konusunda uzlaşmaya vardı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun Çin'e karşı ortak politika geliştirmede öncülük ettiği belirtiliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İngiltere, Almanya, İtalya, Fransa ve Japonya'dan oluşan G-7 ülkeleri Galler'deki sahil beldesi Carbis Bay'de toplantılara devam ediyor.

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi konumunda bulunan Çin, daha çok Batı ekonomik paktını temsil eden bu oluşumda hiç yer almadı.

Trudeau, Çin'e uyumlu G-7 yaklaşımı çağrısında bulundu

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun yedi kişilik tartışmaya öncülük ettiği ve liderleri "Çin'in ortaya çıkardığı zorluklara birleşik bir yaklaşım getirmeye çağırdığı" belirtiliyor.

Tartışmaların bilgisine sahip bir kaynak Reuters'e verdiği demeçte, birlikte yaklaşık 40 trilyon dolarlık ekonomik nüfuzu kontrol eden G7 liderlerinin Çin'e uyumlu bir yaklaşım oluşturma konusunda geniş bir anlaşmaya vardıklarını söyledi.

Kaynak, "Trudeau'nun bugünkü mesajı, Çin'in hepimize sunduğu zorluklara birleşik bir yaklaşım üzerinde bir fikir birliği oluşturmak için gerçekten çalışmamız gerektiğiydi" dedi.

G7'de Çin konusunda "genel bir uyum" olduğunu söyleyen kaynak, "Grup olarak dayanışma göstermeli ve grup olarak da eylem göstermeliyiz." dedi.

Kuşak ve Yol Girişimi'ne alternetif

Çin'e rakip olmak isteyen G7 liderleri, daha iyi altyapı inşa etmede düşük ve orta gelirli ülkeleri desteklemek için bir yatırım planının üzerinde anlaştığı belirtildi.

G7 ülkelerinden yapılan açıklamada, düşük ve orta gelirli ülkelerin daha iyi altyapı inşa etmeleri amacıyla Pekin'in Kuşak ve Yol Girişimi'ne rakip olacak bir yatırım planının oluşturulması konusunda uzlaşmaya varıldığı ifade edildi.

Açıklamada, yatırım planına ilişin olarak G7 liderlerinin "değer odaklı, yüksek standartlı ve şeffaf" bir ortaklık teklif edilmesinin planlandığı kaydedildi.

Son yıllarda Çin, özellikle Afrika ülkelerinde geniş çaplı altyapı projelerinin finansmanını sağlarken; bu ülkelerin borcunun artmasıyla etki alanını genişletmişti.

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