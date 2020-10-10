Cinsel Gücü Korumak İçin 9 Öneri

"Sonbaharın erkek vücudu için en önemli mevsim geçişi olduğunu söyleyen Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, cinsel gücü korumak için 9 öneride bulundu."

Bu aylarda yoğun iş temposuna bağlı cinsel isteği yöneten testosteron hormonu düşmeye başlıyor. Çinko hem bağışıklığı kuvvetlendirmede hem de testosteron yapımında kullanılan önemli bir mineraldir. Özellikle bu aylarda cinsel istek ve uyarılmayı yöneten testosteron hormonu düşmeye başlıyor. Yoğun iş yaşamının başlamasıyla bitkinlik, yorgunluk, zihinsel ve fiziksel motivasyon kaybı da oluşabiliyor. Cinsel istek ve performans azalıp, sertleşme kalitesi, boşalma kontrolü bozulabiliyor.

STRES, SİGARA, ALKOL HORMONLARI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Cinsel bölgeyi çevreleyen cilt, cilt altı dokuları, sinir ve damar sistemleri normal yaşlanma süreci ve çeşitli hastalıklar ile yıpranıp zedeleniyor. Sigara, alkol, hareketsizlik, beslenme yanlışları, ödem, yağ fazlalığı ve stres hormonları da cinsel bölge sağlığını olumsuz etkiliyor. Bu durum özellikle 40 yaş üzerinde sertleşme sorunu, erken veya geç boşalma, cinsel isteksizlik, penis eğrilikleri, peniste plakların oluşması, penis ve çevresinde ağrı, cilt yaşlanması gibi sürekli sorunlar yaratıyor. Programla cinsel bölge yapılarını canlandırmak ve cinsel performansta gençleşme yaşamak hedefleniyor.Cinsel anti-aging, sağlıklı testosteron seviyeleri, penis plaklarının ve peyronie hastalığının tedavisi, idrar yolu ve prostat sağlığı, penise giden damar ve sinirlerde canlanma, cinsel yolla bulaşan hastalıkların tedavisi ve cinsel bölge dokusunda oksijenlenme ve detoks gibi alanlarda fazda sağlıyor.

1-ÇİNKO DESTEKLERİNE DİKKAT:

Mevsim geçişlerinde cinsel performansı düşüren ana faktörlerden biri grip, nezle ve soğuk algınlığıdır. Burun akıntısı, hapşırma, ateş, yorgunluk, halsizlik sizi haftalar boyu keyifli cinsel rutininizden uzaklaştırabilir. Bunun için öncelikle aşılarınızı tamamlayın. Grip ve zatüre aşılarınızı hekiminize danışarak yaptırın. Çinko hem bağışıklığı kuvvetlendirmede hem de testosteron yapımında kullanılan önemli bir mineral. Çinko seviyelerinizi kandan kontrol ettirebilirsiniz. Eksiklik varsa çinko desteklerinden yararlanabilirsiniz. Yine soğuk algınlığı durumunda çinko, c vitamini, ekinezya takviyeleri vücudunuzun hızlı toparlanmasını sağlayacaktır.

2-CİNSEL TIBBI KONTROLLERİNİZİ YAPTIRIN

Kalp damar hastalıkları, yüksek kolesterol, şeker hastalığı, kanser, hormonsal dengesizlikler ve pek çok sağlık sorunu sertleşme sorunu, isteksizlik, boşalma problemi yaratabilir. Peniste şekil-hacim bozuklukları görülebilir. Birçok ilaç cinsel performansı düşürebilir. Bu nedenle bir cinsel check up ile cinsel performansınızı kontrol ettirin. Bu check up'ta hormonlar, penisteki hisler ve penis damarları incelenebilir. Testis fonksiyonları, yerleşimi, varikosel gibi problemler kontrol edilebilir. Penis şekil ve hacim eksiklikleri tespit edilebilir. Prostat büyümesi/kanseri, idrar yolu enfeksiyonları ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar belirlenebilir.

3-METABOLİZMA TAKİBİ YAPIN

Günlük adım sayınız, harcadığınız kalori miktarı, kaç dakika hareket ettiğiniz, uyku süreniz cinsel performansı birebir etkiler. Aktivite seviyeniz ne kadar yüksekse testosteron hormonu o kadar optimal salgılanıyor. Ekim ayında bir pedometre edinerek en azından adım sayınızı hesaplamaya başlayın. Günümüzde artık metabolizma dedektifleri ile daha detaylı incelemeler yaptırmak da mümkün. Sonbaharda evde, ofiste geçirdiğiniz süre artarken sporu unutmayın. Haftanın 4 günü, orta şiddette 30 dakika yürüyüş yapan erkeklerde cinsel fonksiyon sorunları, daha az egzersiz yapanlara göre yaklaşık yüzde 65 daha az görülüyor.

4-KIŞ DEPRESYONUNA DİKKAT!

Sonbahar ve kış aylarında azalan güneş ışığı vücudumuzun iç saatini değiştiriyor. Mutluluk hormonu serotonin daha az salgılanıyor. Mevsimsel duygu durum bozukluğu olarak bilinen kış depresyonu oluşabiliyor. Cinsel istekte azalma, sertleşme kalitesinde beklenmeyen bir düşüş, boşalma süresinde ani değişimler yaşanabiliyor. Cinsel sorunlarınız devam ederse performans korkusu yaratabilir. Bu nedenle vakit kaybetmeden yardım alın. Kış depresyonundan korunmak için evinizi- ofisinizi gün ışığı ile doldurun. Güneşli günlerde dışarı çıkın, yürüyüş yapın. Omega-3 kaynaklarına (balık, ceviz, ketentohumu, semizotu gibi) yönelin. Alkol ve kafeinden uzak durun. Stres kaynaklarını azaltın.

5-HORMON DÜŞÜŞÜNE HAZIRLIKLI OLUN

Sonbahardan itibaren cinsel istek ve uyarılmayı yöneten testosteron hormonu düşmeye başlar. Bu nedenle sonbaharda cinsel isteğinizde, performansınızda, zevkinizde bir düşüş yaşamamanız için mutlaka hormon seviyelerinizi kontrol ettirin. Sabah 8-11 arasında vereceğiniz küçük bir kan testiyle hormon seviyeniz kolayca anlaşılabilir. Eğer bir eksiklik varsa hormon yerine koyma tedavileri hakkında hekiminizden fikir alın.

6-YATAK ODASINA STRES SOKMAYIN

Yaz aylarında iş-aile sorumlulukları tatiller ve sıcak havayla daha kolay tolere edilir. Kış aylarında hayat stresleri sizi baskı altına alabilir. Bu durum cinselliği monotonlaştırabilir, cinsel ilişki araları açılabilir. Cinsel ilişkiye başlarken veya devam ettirirken hayatınızın streslerinizi yatak odasına sokmayın. Yoksa ereksiyon sağlamada, sürdürmede, boşalmada zorluk yaşayabilirsiniz. Partnerinize ve o ana odaklanıp bu sürenin keyfini çıkarın. Eğer bunu yapmakta zorlanıyorsanız mutlaka yardım alın.

7-YAVAŞLAYIN

Hayat koşuşturması vakitsizlik kaygısı ile hızlı cinselliğe sizi yönlendirebilir. Sizi ve eşinizi en kısa süre ve şekilde orgazma ulaştıracak bir cinsellik güzel olsa da, eşinizle birlikte oluşturacağınız zengin bir cinsel repertuar, uzun vadede tatmininizi arttıracaktır. Bu nedenle orgazmı varılması gereken bir hedef gibi görmeyin. Yolun tadını çıkarın.

8-TEDAVİ İÇİN BEKLEMEYİN

Yaz aylarında yaşadığınız rahatlama ile cinsel sorunlarınızda hafif bir iyileşme olduysa hemen "iyileştim" sonucuna varmayın. Cinsel sorunların %70'i organiktir ve dönem dönem hafif iyileşmeler olsa da giderek kötüleşebilirler. Bu nedenle cinsel isteksizlik, erken/geç boşalma, sertleşme sorunu gibi problemlerde altta yatan organik nedenlerin araştırılması için bir uzmana başvurun.

9-ZAMAN VE MEKANIN UYGUN OLMASINI BEKLEMEYİN

Cinselliği sürekli zaman, mekan ve koşulların uygun olduğu anda yaşayamazsınız. Çok yorgun olsanız da, kendinizi bakımsız hissetseniz de bazen kendiliğinden gelişen karşılıklı istekler oluştuğunda bunun keyfini çıkarmaya çalışın. Örneğin eve yoğun bir iş günü ardından yorgun, stresli geldiğinizi, eşinizin de sizin için hazırlanacak, bakımlı olacak vakti bulamadığını hayal edin. Bu durumda cinselliği ertelemeden o anı yaşamanızda hiçbir sakınca yoktur. Ancak bu hisler her zaman kendiliğinden bir anda gelişmek zorunda değildir. Karşılıklı istek olduğunda çeşitli uyarılarla cinsellik teşvik edilebilir.