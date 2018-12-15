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Cinsel içerik sitesi PornHub rekor kullanım verilerini açıkladı!

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Her yıl olduğu gibi bu yılda, Amerika merkezli cinsel içerik sitesi rekor kullanım verilerini kullanıcılar ile paylaştı. İşte, yetişkin içerik sitesine ait olan o rakamlar!
Cinsel içerik sitesi PornHub rekor kullanım verilerini açıkladı!

Cinsel içerik sitesi rekor kullanım verisi açıkladı!

Amerika merkezli yetişkin içerik sitesi Pornhub 2018 yılının kullanıcı verilerini açıkladı. Kullanıcı verileri ile haberlere konu olan cinsel içerik sitesi, 2007yılından bu zamana kadar en çok girilen internet siteleri arasında yer alıyor. Lafı fazla uzatmadan söz konusu cinsel içerik sitesinin rekor kıran yıllık verileri ile sizleri baş başa bırakalım.

Şirket tarafından açıklanan rakamlara göre, söz konusu cinsel içerik sitesi bu yıl toplamda 33.5 milyar kişi tarafından ziyaret edildiği belirtiliyor.

Günlük kullanıcı sayısıyla dudak uçuklatan cinsel içerik sitesini, günlük ziyaret eden kullanıcıların sayısı tabiri caizse İngiltere, Kanada ve Polonya gibi ülkelerin toplam nüfusundan fazla olduğu vurgulanıyor.  Şirket bu rakamı ise günlük ortalama 94 milyon ziyaretçi olarak açıkladı.

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Açıklanan rakamlar arasında dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise, kullanıcıların arama motorları üzerinden Pornhub kelimesini arama sayıları oldu. Verilere göre, arama motorları üzerinden söz konusu site için saniyede 962 arama yapılıyor.

2018 yılından yüklenen videoların süresi toplamda 155 yıla eşit!

Her yıl olduğu gibi bu yılda açıklamış olduğu verilerle dikkat çeken cinsel içerik sitesinde ayrıca, bu yıl içerisinde toplamda 4,791,799 milyon adet video yüklenmiş. Bu videoların süresi ise toplamda 155 yıla eşit.

Diğer açıklanan çarpıcı verilere göre, 2018 yılı içerisinde kullanıcıların söz konusu site üzerinde saniyede 147 GB veri harcadıkları ortaya çıktı. Bunun haricinde ise kullanıcıların saate 528 TB veri aktardığını belirten Pornhub bu verilen toplamda 12.7 milyon gigabayta eşit olduğunu da açıkladı.

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Bu durumda, cinsel içerik sitesinde yıl içerisinde harcanan verilerin, 2002yılından bu zamana kadar internet üzerinde yayınlanan tüm videolar için harcanan verilere eşit olduğu anlamına geliyor.

En çok aratılan kelimeler arasında popüler oyunlarda yer alıyor!

Tüm bunların haricinde  dikkat çeken bir diğer ayrıntıysa site içerisinde yapılan aramalar olarak karşımıza çıkıyor. 

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