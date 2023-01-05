Cinsellik araştırmasına göre kadınlar, erkekleri yatakta “kötü” buluyor

Yapılan bir araştırma, kadınların yatak odasında yeterli tatmine ulaşamadıklarını ve bunun da erkeklerle ilgili olduğunu ortaya çıkardı.

Seks oyuncakları üzerine faaliyet gösteren bir marka, yaptığı çalışmada, kendilerini lezbiyen veya gay olarak tanımlayan kadınların, heteroseksüel olanlardan daha fazla orgazm yaşadıklarını ortaya çıkardı. Bu da kadınların, erkeklerle daha az cinsel tatmine ulaştığını sonucunu ortaya koydu.

Daily Star’ın haberindeki verilere göre, LGBTİ+ topluluğunun yaklaşık %50’si ilk orgazmını 18 yaşından önce yaşadı, bu oran heteroseksüel insanlardan %14 daha fazla. Ayrıca heteroseksüel 20 yetişkinden 1’i hiç orgazm olamadığını söylüyor.

CİNSELLİK HAKKINDA KONUŞULMALI

Veriler ayrıca, erkeklerin yaklaşık yarısına (%45) kıyasla kadınların sadece %24’ünün penetrasyonla orgazma ulaştıklarını söylediğini ortaya koydu.

Erkeklerin ilk orgazmlarını yaşadıklarında 18 yaşın altında olma ihtimalleri de kadınların iki katı çıktı.

Çalışma verilerini değerlendiren bir uzman da, “Tatminsizlikle mücadelede ilk adım, herkesin insan vücudunu (tüm farklı biçimleriyle) ve farklı bölümleri en iyi nasıl uyaracağı hakkında kapsamlı bir eğitim aldığından emin olmaktır.”

“Seks hakkında rahatça konuşabiliyorsanız, partnerlerinizle nelerden hoşlandığınızı daha iyi konuşabilir, onlara neyi farklı yapmak istediğinizi ve deneyimlerin nasıl geliştirilebileceğini ifade edebilirsiniz.” dedi.