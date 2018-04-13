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“CMC’DE ACİLEN SAYIM YAPILMALI”

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Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği, CMC’de önceki gün meydana gelen hareketlilik  ve tır trafiği konusunda yetkililerce “yanıltıcı açıklamalar yapıldığını” belirterek, Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi’ni acilen CMC’de sayım yapmaya davet etti
“CMC’DE ACİLEN SAYIM YAPILMALI”

Dernek Başkanı Ahmet Hızlı yaptığı yazılı açıklamada, önceki gün, Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği’nin ve bölgedeki sivil toplum örgütlerinin CMC içerisine giren tırlarla ilgili endişelerinden dolayı CMC önünde yaptığı eylem sonrası aldıkları bilgiye göre, saat 10.30 civarlarında Gümrük Dairesi personelinin söz konusu alana girdiğini, ancak 13.30 gibi de CMC’den ayrıldığını kaydetti. Hızlı, “Ancak vinç ile tıra yükleme veya indirme işlemi 13.30 sonrasında devam etti” dedi.

Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürü’nün basına verdiği bilgide, kendisinin bilgisi ve daire memurlarının gözetiminde olan bir yüklemeden bahsetmesinin, endişelerini daha da artırdığını kaydeden Hızlı, şöyle devam etti: “Müdürün yapılmayan bir kontrolü yapılıyormuş gibi göstermesi şüphelerimizi de artırmaktadır. Bilindiği gibi, Serbest Bölge'den başka bir Serbest Bölge'ye mal sevki yapılacaksa yani mal gümrüksüz ve evraksız bir şekilde KKTC sınırları içerisinde seyahat edecek ise bu malın bir kısmı ve/veya değerli parçaları KKTC'de üçüncü bir şahsa satılabilir veya verilebilir düşüncesiyle bir gümrük memuru nezaretinde işlem yapılmalı ve seyahat gerçekleştirilmelidir.” Müdürün açıklamalarının yanıltıcı olduğunu savunan Hızlı, “Lefke ve bölge halkı bir açıklama beklemektedir” dedi. Hızlı, yetkilileri konuyla ilgili şeffaf davranmaya ve ilgili bakanlığı “konuya el atmaya "çağırdı.

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