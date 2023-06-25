Çocuk gelişiminde sporun etkisi

Dijitalleşmenin geçmişe nazaran çok daha yaygın olduğu bu dönemde çocuklar artık daha az hareket ediyor, ekran karşısında daha fazla vakit geçiriyor. Doğru gelişim içinse sportif faaliyetler kritik rol oynuyor.

Gelişim çağında düzenli spor yapan çocuklar sadece fiziksel yönden gelişmiyor. Özellikle takım sporları, çocuğun zihinsel gelişimine de önemli katkı sağlıyor

"Önce motor becerileri geliştirilmeli"

Uzmanlara göre çocuklar spora başladıklarında ilk olarak motor becerilerini geliştirecek yüzme ve jimnastik gibi branşlara yöneltilmeli. Ardından yeteneklerine uygun bir branş seçilmeli. Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Melek Gözde Luş da çocukların motor becerileri belli bir seviyeye geldikten sonra, 10-12 yaşlarından itibaren takım sporlarının özellikle zihinsel gelişim açısından oldukça önemli olduğunu şu sözlerle anlatıyor:

“Sporun çocukların hem fiziksel hem de ruhsal, zihinsel gelişiminde çok önemli bir rolü olduğu bilinmekte. Hatta 2005 yılından larından itibaren Dünya Sağlık Örgütü tarafından ‘koruyucu ruhsal faaliyetler’ olarak adlandırılmakta. Dikkatlerini geliştirmekte, kurallara uymayı öğrenmelerinde, arkadaşlarıyla bir şey paylaşmayı yeri geldiğinde kaybetmeyi öğrenmelerinde çok önemli takım sporları. Özellikle takım sporları yapan çocukların ‘takıma ben de bir katkıda bulunuyorum’ duygusuyla öz disiplini de gelişiyor. Bu gelişimin bireyin akademik başarısına katkısı oldukça önemli oluyor.”

Çocukken yapılan sporun faydaları yetişkinlikte de sürüyor

Küçük yaşlarda yapılan spor bireyin ilerleyen yaşlarında da önemli kazanımları beraberinde getiriyor. Dr. Luş, çocukluğunda spor yapan bireylerin ilerleyen yaşlarda göreceği faydaları şu şekilde açıklıyor:

“Ergenlik döneminden sonra erişkinlik hayatına bakıldığında, bu insanlar hem bireysel olarak aktif, fiziksel olarak daha sağlıklı hem de zihinsel olarak dikkatlerini ve hafızalarını koruyabilmekteler. Unutkanlık ya da depresyon gibi bir takım diğer psikiyatrik bozukluklara da daha az yakalanmaktadırlar. Bu rahatsızlıkların bulunduğu çocuk ve ergenlerde de sporun hem koruyucu hem de bunlarla baş etmeyi öğretici bir faktör olduğunu görmekteyiz."