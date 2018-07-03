Bu aşamada çocuğun sadece göbek çevresinde olan karın ağrısı ve iştahsızlık gibi belirtileri vardır.

Apandisit Nedir?

Appendiks adı verilen organ, halk arasında “kör bağırsak” olarak bilinmektedir ve ince bağırsak ile kalın bağırsak arasında yerleşik olan yapıdır. İçindeki açıklık sert gıda, yemek parçası veya içindeki lenf adacıklarının şişmesine bağlı tıkanabilir ve bu durum akut apandisit adı verilen tabloya yol açar. Bu tıkanıklık sonucunda appendiks içindeki salgılar dışarı atılamaz ve enflamasyon denilen iltihabi süreç başlar. Bu aşamada çocuğun sadece göbek çevresinde olan karın ağrısı ve iştahsızlık gibi belirtileri vardır. İltihabi süreç ilerledikçe appendiks dokusu şişmeye başlar ve gelişen enfeksiyon tüm duvarına yayılır. Aynı zamanda appendikste beslenme bozukluğu gelişir. Bu süreçte çocuğun karın ağrısı şiddetlenir ve karnın sağ alt bölümüne yerleşir. Bu dönemde hastanın ateşi yükselebilir ve kusma başlayabilir. Süreç devam ettikçe kanlanması bozulan appendiksin duvarında oluşan delikten bağırsak içeriği karın içine dökülür ve “peritonit” olarak adlandırılan bir süreç başlar. Oldukça tehlikeli olan bu süreçte cerrahi müdahale yapılmaz ise enfeksiyon tüm vücuda hızla yayılır ve hastanın ölümüne yol açar.

Çocuklarda Apandisit Olur Mu?

En sık 6-10 yaş arası olmakla birlikte apandisit çocukluğun herhangi bir döneminde görülebilir.

Apandisitin Belirtileri Nelerdir?

En sık belirti, göbek çevresinde başlayan ve süreç ilerledikçe sağ alt karın bölgesine yerleşen karın ağrısıdır. Bununla birlikte iştahsızlık, ateş ve kusma apandisit durumunda sıklıkla görülen bulgulardır. Bu belirtilerin hepsi çeşitli karın içi hastalıklarda görülebildiği için, hastanın kısa bir süre içinde bir Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları veya Çocuk Cerrahisi uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir.

Apandisit Nasıl Teşhis Edilir?

Apandisitin en kesin tanısı fizik muayene ile konur. Yardımcı tetkikler olarak tam kan sayımında beyaz küre sayısının artışı tanıyı destekler. Yapılacak olan idrar tetkiki ile idrar yolları enfeksiyonu veya taş hastalıkları ekarte edilir. Ultrasonografi ile appendiks değerlendirilir, karın içinde diğer organlarda ek patolojilerin olup olmadığı görülür. Ultrason ile appendiksin görülmemesi, hastanın apandisit olmadığına işaret etmez. Çocuklarda da erişkinler gibi, kesin tanı cerrahın fizik muayenesi ile konur. Ameliyat kararı da bu muayeneye dayanarak verilir.

Nasıl Tedavi Edilir?

Tedavisi, iltihaplanmış appendiksin cerrahi olarak çıkarılmasıdır. Bu ameliyat açık veya laparoskopik (kapalı) yöntemle yapılabilir. Son dönemlerde çocuklarda açık apandisit ameliyatlarının yerini çoğunlukla laparoskopi almıştır.

Ameliyat Sonrası Süreç Nasıl İlerler?

Ameliyat sonrasında hastalığın ağırlığına bağlı olarak, hastanın bir süre antibiyotik tedavisi alması gerekir. Bu tedavi genelde hastanede, damardan verilen antibiyotiklerle gerçekleşir. Bağırsak hareketleri normale dönen, ateşi düşen ve ağızdan rahatlıkla beslenmesi sağlanan hastalar eve taburcu edilir.

Ameliyat Sonrası Komplikasyonlar Nelerdir?

Appendiksin ve karın içinin iltihap durumuna bağlı olarak, ameliyattan sonra çeşitli komplikasyonlar gelişebilir. Yara yeri enfeksiyonları, karın içi abseler ve bağırsak yapışıklıkları bunların arasında sayılabilir. Apandisit erken teşhis edilip tedavi edildiğinde, bu komplikasyonların oranları oldukça düşüktür.