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Çoklu orgazm olmanın yolları

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Çoklu orgazm olmanın yolları

Bir kadının orgazm olma sayısı, erkeklere göre farklılık gösteriyor. Çünkü kadınlar sınırsız sayıda ve arka arkaya orgazm yaşayabiliyor.

İşte çoklu orgazm olmanın yolları...

Kegel egzersizleri

Vajinal kaslarınızı kegel egzersizleriyle güçlendirmeniz, orgazma ulaşmanızı kolaylaştıracak yöntemlerin başında geliyor. Özellikle de penatrasyon halindeyken, vajina kaslarınızı kasıp bırakmanız, çoklu orgazma ulaşmanıza yardımcı olur. Ayrıca bu, partnerizin çok daha fazla zevk almasını sağlar.

G noktası oyuncakları

Tartışmalar sürse de, G noktasının varlığı bir gerçek. Ancak bulunması pek kolay değil. G noktası çoklu orgazma ulaşmaya yardımcı oluyor. G noktası için yapılmış seks oyuncaklarını kullanmanız, çoklu orgazma ulaşmanızı da sağlayacaktır.

Partnerinizi yönlendirin

Cinsel ilişkiden sonra tam olarak tatmin olamamanızın nedenlerinden biri, partnerinizin size göre hareket etmemesi olabilir.

Eğer çoklu orgazma ulaşmak istiyorsanız, partneriniz ne zaman durması ya da durmaması gerektiğini bilmeli. Bunu, ona seks sırasında erotik bir dille söyleyebilirsiniz.

Mastürbasyon yapın

Orgazma ulaşmanın tek yolu seks değil, bazen kendinizi bir partnerden fazla tatmin etmeniz mümkün.

Kendi vücudunuzu herkesten iyi tanıdığımızı bildiğinizi düşünürsek, mastürbasyon yaparak orgazma ulaşabilirsiniz.

Ön sevişmeyi atlamayın

Eğer çoklu orgazma ulaşmayı istiyorsanız, bunun ön sevişmenin olmadığı bir cinsel birliktelikle mümkün olmadığını bilmelisiniz.

Özellikle birçok kadının vajinal orgazma ulaşmakta ne kadar zorlandığı göz önüne alınırsa, ön sevişmede klitoral orgazmın önemi daha iyi anlaşılabilir.

Düşünmeyin

Seks sırasında zihninizi boşaltmayı başaramazsanız, sadece çoklu orgazm değil bir kez orgazm olmanız da mümkün olmaz. Yatağa girdiğiniz anda kendinizi rahat bırakmayı öğrenmelisiniz.

Partnerinize meydan okuyun

Seks esnasında partnerinizin en çok istediği ancak sizin istekli olmadığınız şeyleri düşünün. Belki bir fantezi ya da yeni bir pozisyon. Emin olun partneriniz bundan hoşlanacaktır ve sizi mutlu etmek için her şeyi yapacaktır.

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