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Covıd-19 Afrika’da 190 Milyar Dolarlık Kayba Neden Oldu

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Koronavirüs salgını, Afrika ekonomisini derinden sarstı. Salgınının etkisiyle kıta ekonomisinde 190 milyar dolarlık kayıp yaşandı.
Covıd-19 Afrika’da 190 Milyar Dolarlık Kayba Neden Oldu

Koronavirüs salgını, Afrika ekonomisini derinden sarstı. Salgınının etkisiyle kıta ekonomisinde 190 milyar dolarlık kayıp yaşandı.

Afrika Kalkınma Bankası (AfDB) Başkanı Akinwumi Adesina, çevrimiçi düzenlenen “AfDB 2021 Yıllık” toplantısında konuştu.

Adesina, koronavirüs nedeniyle kıta ekonomisinde 190 milyar dolarlık kayıp yaşandığını söyledi.

“Yoksullaşan insan sayısı 39 milyona ulaşabilir”

COVID-19 yüzünden tahmini 30 milyon insanın yoksullaştığını aktaran Adesina, bu sayının 2021’in sonunda 39 milyona ulaşabileceğini vurguladı.

AfDB’nin küresel sermaye piyasalarında 3 milyar dolarlık bir sosyal etki tahvilinin lansmanı ile Afrika ekonomilerine hızlı adımlar attığını, AfDB’nin ayrıca 10 milyar dolarlık bir Kriz Müdahale Tesisi duyurduğunu belirten Adesina, “Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine 28 milyon dolar sağladık. Hayatları ve geçim kaynaklarını kurtardık” dedi.

Adesina, 2021’de yüzde 3,4’lük bir ortalama Gayri Safi Yurt İçi Hasıla büyümesi ile kıtanın toparlandığını da vurguladı.

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