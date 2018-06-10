CTP Girne Belediyesi Başkan adayı Karaman Ozanköy’deydi

Parti Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Ozanköy gezisine Girne milletvekili Fikri Toros, eski Başbakan Ömer Kalyoncu ve eski bakanlardan Salih Usar da katıldı. Karaman, buradaki konuşmasında kendilerine her geçen gün ilginin ve desteğin arttığını söyleyerek, “Kazanmaya doğru ilerliyoruz” dedi.

Gönyeli ve Değirmenlik Belediyesi gibi CTP'li belediyelerin ülkeye kazandırdığı sosyal aktivite merkezlerinin (SAM) bugün birçok belediye tarafından örnek alındığını belirten Karaman, bunun Girne’de de hayat bulacağını söyledi.

Karaman, “Toplumsal belediyecilik anlayışının bilgi ve deneyimine sahip olduğumuz için göreve geldiğimiz zaman yapacağımız ilk işlerden biri, her yaştan insana hizmet verecek olan Girne SAM'ı yürürlüğe koymak olacak” dedi.

“Girne Belediye yönetiminde olduğumuz sürede sanattan spora, özel ilgi faaliyetlerinden kısa dönemli dil ve beceri kurslarına kadar kapsamlı bir sosyal aktivite merkezi hayata geçirilecek” diyen Karaman, Girne SAM’ın belirli faaliyetlerini yapabileceği çağdaş binanın da Ozanköy’e kazandırılacağını ifade etti.

Öte yandan Zeytinlik-St. Hillarion arasında yapılacak yürüyüş ve bisiklet yolunun bir benzerinin de Ozanköy-Bellapais arasına yapılacağını belirten Karaman “Böylelikle Bellapais’te konaklayan turistlerin Ozanköy’e inmesi, bu köyümüzdeki esnafın da yüzünü güldürecek” açıklamasında bulundu.

ERHÜRMAN: “GİRNE’DE FARKLI BİR MÜCADELE İÇİNDEYİZ”

CTP Genel Başkanı ve Başbakan Tufan Erhürman, Girne’de farklı bir mücadele içinde olduklarına söyledi ve şunları ekledi:

“Girne yeni dönemin planlı sosyal ve ekonomik kalkınma döneminin incisi mi olsun? Yoksa eski zihniyetle mi yönetilsin? Buna Girne karar verecek. Siz de farkındasınız ki, buna sadece Birol Karaman’la da karar vermeyecek, belediye meclis üyesi adaylarıyla da karar verecek. Birol Başkan bir takım kurdu. O takımla gelip Girne’yi bulunduğu noktadan alıp, planlı şekilde ileriye taşıyacak. Girneli artık elini vicdanına koyacak ve bir şeye karar verecek; Girne 2018 yılında hala Leymosonlular, Leymosounlu olmayanlar, bilmem kimi işe alanlar, bilmem kimi işe almayanlar gibi feodalite döneminden kalan birtakım düşünce biçimleriyle mi, yoksa modern bir zihniyetle, modern plan ve projeleri ortaya koyan bir vizyona mı karar verecek. Birol Karaman’la diğerleri arasındaki yarış böyle bir yarış.”