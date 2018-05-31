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CTP Lefke'de adaylarını TDP ile birlikte tanıttı

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 24 Haziran yerel seçimlerine yönelik aday tanıtım etkinliklerine dün akşam Lefke’de devam etti.
CTP Lefke'de adaylarını TDP ile birlikte tanıttı

Lefke’de sokağa sığmayan kalabalık sık sık, “Lefkeli’nin başkanı Aziz Kaya” şeklinde slogan attı. Belediye Meclis üyelerinin de tanıtıldığı etkinliğe Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı ve TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Sağlık Bakanı Filiz Besim, CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, TDP Genel Sekreteri Cemal Varoğlu ve milletvekilleri de katıldı. Gecede yapılan konuşmalarda Lefke’de göreve geldikten sonra yaptığı icraatları tüm halk tarafından takdir edilen Aziz Kaya’nın rakipsiz olduğu vurgulandı. Coşkulu geçen etkinlik gençlerin katılımıyla geç saatlere kadar sürdü.

ERHÜRMAN: LEFKE İKİNCİ DÖNEMDE ŞAHA KALKACAK

Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman etkinlikte yaptığı konuşmada Lefkelilerin balık hafızalı olmadığını, Aziz Kaya’nın batık bir belediye teslim aldığını ancak planı programıyla Lefke’yi ayağa kaldırdığını vurguladı. Erhürman, “Lefkeli nereden nereye gelindiğini biliyor. Zihniyet ve vizyon farkı ortada. Aziz Kaya’nın birinci dönemi Lefke’yi batırdıkları çukurdan çıkarma dönemiydi, şimdi de ikinci dönem Lefke’yi şaha kaldırma dönemi olacak. Burada konuşurken yüreğim rahattır. Öyle bir adayımız var ki göğsümüzü gere gere övünüyoruz” dedi. Kaya’nın kendine değil Lefke’ye yatırım yaptığını kaydeden Erhürman sözlerini şöyle sürdürdü:

“İnsanlığın en güzel örneğini gösterdi, bu memlekete mülteci olarak gelen insanlara sahip çıkarak göğsümüzü kabarttı. Bu alkışlanacak bir şeydir. Sadece kuzeyin değil güneyin de alkışlaması gereken bir şeydir. Sosyal medyada birileri bunu bile eleştirmeye kalktı. Biz belediye başkanımız ve meclis üyelerimizin arkasından yürüyeceğiz. Mademki bizim yaptıklarıyla övündüğümüz ve yapacaklarıyla övüneceğimiz bir adayımız var, CTP’lisi de TDP’lisi de Lefkeli’si de arkalarında duracak. Lefke’yi bir kez daha kurda kuşa yem etmeyeceğiz”.

lefke.jpgÖZYİĞİT: DAYANIŞMANIN EN GÜZEL ÖRNEĞİNE TANIKLIK EDİYORUZ

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı ve TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ise yaptığı konuşmada “bu gece burada işbirliğinin, dayanışmanın, aynı yolu yürüme kararlılığının en güzel örneklerinden birine tanıklık ediyoruz” dedi. Bir yanda CTP ile hükümette ülke için, yarınlarımız için birlikte çaba üretirken bir yanda da yerel yönetimlerde gerçek anlamda çağdaş belediyeciliğin bu ülkeye kalıcı olarak yerleşmesi ve geleceğin daha doğru şekillenmesi için işbirliğinde kararlıyız. Barış için, daha yaşanabilir bir çevre için bu mücadele sürecek.

lefke2-001.jpgAZİZ KAYA: MAAŞLAR BİLE ÖDENEMİYORDU…

Lefke Belediye Başkanı ve Başkan adayı Aziz Kaya da yaptığı konuşmada göreve geldiği günden itibaren yaptıklarını özetledi. “Biz gelmeden önce pek çok maddi sorun vardı. Çalışanlar ödenemiyordu. Sosyal haklar gerideydi” diyen Kaya, böyle bir yapıyla göreve başladıklarını ve doğru planlama ve disiplinli uygulama ile bu sıkıntıları aştıklarını kaydetti. Kente yapılan taş duvarların bölgeye karakter kazandırdığını ifade eden Kaya, tarihi ve doğal dokunun korunarak tüm ülke insanına hizmet verecek bir Lefke yarattıklarını kaydetti. Emekliye çıkan 17 kişinin işlemlerini günü gününe tamamlandıklarını da vurgulayan Kaya, ikinci dönemde sosyal belediyecilik alanında ciddi yatırımlar yapılacağını belirtti. 1994’ten beri mahkeme kapılarında sürünen belediyenin 120 bin sterlinlik borcunu da kapattıklarını kaydeden Kaya, belediyenin kendi öz kaynaklarının anca toparlandığını ikinci görev döneminde icraatları büyüteceklerini söyledi.

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