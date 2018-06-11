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CTP Lefkoşa meclis adayları Kamu-Sen’i ziyaret etti

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CTP’nin Lefkoşa Türk Belediyesi meclis üyeliği adayları, Kamu Görevlileri Sendikası’nı (Kamu-Sen) ziyaret etti.
CTP Lefkoşa meclis adayları Kamu-Sen’i ziyaret etti

Kamu-Sen’den yapılan açıklamaya göre, Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, adayların ziyaretinde belediyeciliğin artık siyasi partilerin adayları olarak değil bağımsız şahısların profesyonel ekipleriyle yapacağı bir çalışma olduğunu söyledi.

Atan, “Ülkenin en büyük sendikalarından biri olarak, halkın faydasına olacak bütün projelere katkı koyacağımızı belirtmek isterim. Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı ile iyi ilişkiler içerisindeyiz. Şunu da belirtmek istiyorum, CTP İlçe Başkanı’nın da bu yarış içerisinde olmasını beklerdim” dedi.

“BİRÇOK BELEDİYE BATMAK ÜZERE”

Birçok belediyenin batmak üzere olduğunu söyleyen Metin Atan “Her büyük işin büyük sorumlulukları vardır. O yüzden göreve gelecek arkadaşların büyük fedakarlıklarla ellerinden geleni yapacağına şüphem yok. Seçilecek olan arkadaşlara yapacakları işlerde başarılar diliyorum” diye konuştu.

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