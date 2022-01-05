CTP Mağusa adayı Ceyhun Ümiter: "Önce nüfusumuzu bilmeliyiz ki plan,proje ve programlarımızı hazırlayarak daha iyiye gidelim"

Adaylarla 5 soru 5 cevap

Bize kendinizden biraz bahseder misiniz? Neden aday oldunuz? Ne yapmayı planlıyorsunuz?

1975 yılında Mağusa da doğdum. Lise eğitimini Namık Kemal Lisesi'nde tamamladım. Hacettepe üniversitesi sağlık idaresi bölümünden mezun oldum. 2002-2007 yılları arasında Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde ve polikliniğinde hastane idare amiri olarak görev yaptım. 2007 yılından itibaren Gazimağusa Devlet Hastanesinde hastane idare amiri olarak görev yapıyorum. MTG spor kulübünde sağlık şube sorumluluğu, Genel sekreterlik ve As başkanlık görevlerini yürüttüm. Sağlık İdarecileri Derneği Kurucu üyesiyim ve genel sekreterlik görevini yaptım.2010-2018 yılları arasında KTAMS yönetim kurulunda bulundum. 4’lü hükümet döneminde Sağlık bakanlığında bakanlık müdürü olarak görev yaptım.

Seçilirseniz ülke ve aday olduğunu bölge için yapmayı planladıklarınız nelerdir?

Uzun yıllardır sağlık alanında kamu görevlisi ve bürokrat olarak çalışmanın yanında sivil toplum örgütlerinde de aktif olarak görev almanın, bana kazandırdığı tecrübe, bilgi ve deneyimlerimi sosyal yaşamın her alanındaki kişi ve kitlelere ulaştırabilmek ve temelinde KAMU YARARI olan yasaların Meclisten geçebilmesi daha şeffaf ,daha hesap verilebilir ,daha adil ve demokratik bir siyasetin yeniden yapılandırılmasına katkı

Partimin yapmış olduğu çalışmalarda da görüldüğü üzere Ekonomi, sosyal ve kültürel kalkınma planı çerçevesinde orta, kısa ve uzun vadeli projelerin hayata geçmesi adına çalışmalarıma en erken zamanda başlayarak, tüm paydaşlarla birlikte yaşanmakta olan kötü sürecin üstesinden gelebilmek için elbirliğiyle çalışmalara başlamalıyız.

Ekonomi, sosyal, kültürel ve çevresel yaşam ile ilgili öngörüleriniz nelerdir?

Maalesef ülkemizde ekonomi, sağlık, tarım, eğitim, kültürel ve çevresel yasam alanları iyi yönetilmemesinden dolayı kötü bir süreç içerisinde. Ancak yaşanmakta olan bu sorunlarımızı birbirinden ayırmak mümkün değildir. Bu sebepten dolayı önce nüfusumuzu bilmeliyiz ki plan,proje ve programlarımızı hazırlayarak daha iyiye gitmeliyiz

Kıbrıs sorununun nasıl çözülebileceğini düşünüyorsunuz? Sizce neler yapılmalı?

Kıbrıs’ta barış önceliğimizdir, bununda adresi Federal çözümde yatmaktadır. Federal çözüm için tüm şartlarımızı zorlayarak kendimizi tüm çevrelere diplomatik ilişkiler çerçevesinde iyi anlatmamız gerekir. Daha çok iletişim ve daha çok etkinlikler yapılmalıdır.

Türkiye ile ilişkilerde nasıl bir yol yöntem izlenmeli?

Turkiye Cumhuriyeti ile ilişkiler bizim açımızdan son derece önemlidir. Bu sebepten dolayı iki ülke arasındaki ilişkiler doğru zeminde ve doğru diplomatik çerçeve de olması gerektiği kanısındayım.