CTP’liler Karpaz’ı ziyaret etti, yurttaşlarla buluştu

Cumhuriyeti Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Başbakan Tufan Erhürman ve beraberindeki heyet, Yedikonuk, Erenköy ve Dipkarpaz’ı ziyaret ederek, yurttaşlarla buluştu.

CTP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Dipkarpaz Belediye Başkanı ve Başkan adayı Suphi Coşkun ile Belediye Meclis üyesi adaylarının katıldığı aday tanıtım etkinliğine de katılan Erhürman, düzenlenen toplantılarda yurttaşlara seslendi.

Erhürman, ardından CTP’li heyet Büyükkonuk Bağımsız Belediye Başkan adayı Mustafa Haset’e destek belirtmek için bölgeye gitti.

Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Sağlık Bakanı Filiz Besim ile Milletvekilleri Sıla Usar İncirli ve Biray Hamzaoğluları’nın da katıldığı halk toplantılarında bölge halkının sorunları dinlendi, hükümet icraatları hakkında bilgi verildi.

ERHÜRMAN

Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, toplantılarda yaptığı konuşmalarda, yerel seçimlere yönelik tespitlerini paylaşarak, CTP’li başkanların görevde olduğu belediyelerin ileriye taşındığını, çoğunun bataktan kurtarıldığını söyledi.

Dipkarpaz’da bir dönem önce göreve gelen Suphi Coşkun’un gece gündüz demeden, günlerce Lefkoşa’nın yollarını aşındırarak ortaya üstün bir çaba koyduğunu belirten Erhürman, belediye meclis üyeleri adaylarını belirlerken yarı yarıya kadın-erkek aday gösterilmesinin da alkışlanması gereken bir davranış olduğunu söyledi.

Erhürman, “Dipkarpazlı her zaman üvey evlat muamelesi görmekten şikayet ederdi, şimdi görüyorum ki Karpazlılar Suphi Başkanıyla çok mutlu. Yeni dönemde de Dipkarpaz halkı için yapacaklarımız hız kesmeyecek” dedi.

COŞKUN

Dipkarpaz Belediyesi Başkanı ve Başkan adayı Suphi Coşkun ise, bölgelilere seslendiği konuşmasında dört seneye sığdırdıkları icraatları aktardı.

UBP hükümeti döneminde zorluklar yaşandığını savunan Coşkun, yeni hükümetin Sağlık ve Eğitim Bakanlarının Dipkarpazlıların taleplerini dikkate alarak, bölgenin doktor ve öğretmen ihtiyacının karşılanmasında kendileri ile işbirliği içinde çalıştıklarını belirtti.

Coşkun, “halkımızın ayağına götürmemiz gereken en zorunlu hizmetleri bile elde ederken büyük zorluklar çektik. Ama hiç yılmadık. Şimdi önümüzde inşallah halkımızın da onayıyla dört yıl daha var. Halkımıza hak ettiği hizmeti götürmeye devam edeceğiz” dedi.

Yedikonuk'ta düzenlenen halk toplantısında ise Başbakan ve Genel Başkan Tufan Erhürman'ın katılımıyla bayramlaşma ve kitle toplantısı düzenlendi.

Büyükkonuk Belediyesi için bağımsız aday Mustafa Haset’in de katıldığı toplantıda CTP’li heyet, Büyükkonuk’un eski günlerine Mustafa Haset ile kavuşacağını belirtti.