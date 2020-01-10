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Cumhurbaşkanı adayı Erhürman, toplumsal seferberliğe ihtiyaç var

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CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, bu sabah Kamu Araçları İşletmecileri Birliği'ni ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı adayı Erhürman, toplumsal seferberliğe ihtiyaç var

 Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, bu sabah Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (Kar-İş)’i ziyaret etti. Erhürman’a ziyaretinde Genel Sekreter Erdoğan Sorakın da eşlik etti.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, şoförlerin sorunlarını dinleyip sorularını yanıtlayan Erhürman, Nisan ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik hedeflerini de anlattı.

ERHÜRMAN: SİYASİ İSTİKRARSIZLIK PEK ÇOK KONUDA SIKINTI YARATIYOR

Erhürman, ziyarette yaptığı konuşmada, hükumetlerin görev süresinin kısa olmasından kaynaklanan siyasi istikrarsızlığın, toplu taşımacılık, trafik ve ulaştırma dahil orta ve uzun vadeli program ve plan gerektiren pek çok konuda sıkıntı yarattığını belirtti.

Yürütme organının iki asli unsurundan biri olan Cumhurbaşkanlığı makamının istikrarlı görev süresinden yararlanmanın bu noktada önemli olduğunu belirten Erhürman, “O yüzdendir ki önümüzdeki beş yıllık sürede Cumhurbaşkanlığı makamının bir yandan Kıbrıs sorununun bir an önce kapsamlı çözüme ulaştırılması için elden gelen her türlü gayreti gösterirken, diğer yandan da ülkenin kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomiye ve planlı programlı bir kalkınma stratejisine sahip olması için anayasal yetkilerini daha fazla kullanması gerektiğini söylüyoruz” diye konuştu.

“BELİRSİZLİK VE ÖNGÖRÜLEMEZLİKLE KARŞI KARŞIYAYIZ”

Kıbrıs sorununda kapsamlı çözüme ulaşılamamasının da, kapsamlı çözüme ulaşılamayan koşullarda, Kıbrıs Türk halkını adım adım çözüme yaklaştıracak, uluslararası hukukla ve uluslararası toplumla buluşturacak adımların yeterli ölçüde atılamamasının da, içeride kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi yaratma ve planlı programlı kalkınma konusunda yeterince hamle yapılamamasının da Kıbrıs Türk halkını belirsizlik ve öngörülemezlikle karşı karşıya bıraktığını söyleyen Erhürman, bu durumun halkta varlığını, kültürünü, kimliğini geleceğe taşıma konusunda endişeler yarattığını belirtti.

“ZAMAN KAYBETME LÜKSÜMÜZ YOK”

Erhürman sözlerini şöyle tamamladı:
“Bu yüzdendir ki önümüzdeki beş yıllık dönemde, Cumhurbaşkanlığı makamının kadrolarını zenginleştirmek zorundayız. Zenginleştireceğiz ki eş zamanlı olarak, hem Kıbrıs sorununun bir an önce kapsamlı çözüme ulaştırılması, hem kapsamlı çözüme ulaşamadığımız koşullarda, proaktif dış politikayla bizi çözüme yaklaştıracak, uluslararası hukukla ve uluslararası toplumla buluşturacak adımların atılması, hem de içeride kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi ve planlı-programlı bir kalkınma vizyonunun hayata geçirilebilmesi için gece gündüz çalışılabilsin. Halkımızın hiçbir konuda daha fazla zaman kaybetme lüksü yoktur. Bir an önce bir toplumsal seferberliğe ihtiyacımız var ve toplum lideri statüsüyle dışarıya açılan tek siyasi penceremiz olan, doğrudan doğruya halk tarafından seçilen, istikrarlı bir görev süresine sahip ve Anayasa’da yürütme organının iki asli unsurundan biri olarak yetkilendirilen Cumhurbaşkanlığı makamının bu toplumsal seferberliğin asli unsurlarından biri olması gerekiyor”

“ZAMAN KAYBETME LÜKSÜMÜZ YOK”

Erhürman sözlerini şöyle tamamladı:
“Bu yüzdendir ki önümüzdeki beş yıllık dönemde, Cumhurbaşkanlığı makamının kadrolarını zenginleştirmek zorundayız. Zenginleştireceğiz ki eş zamanlı olarak, hem Kıbrıs sorununun bir an önce kapsamlı çözüme ulaştırılması, hem kapsamlı çözüme ulaşamadığımız koşullarda, proaktif dış politikayla bizi çözüme yaklaştıracak, uluslararası hukukla ve uluslararası toplumla buluşturacak adımların atılması, hem de içeride kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi ve planlı-programlı bir kalkınma vizyonunun hayata geçirilebilmesi için gece gündüz çalışılabilsin. Halkımızın hiçbir konuda daha fazla zaman kaybetme lüksü yoktur. Bir an önce bir toplumsal seferberliğe ihtiyacımız var ve toplum lideri statüsüyle dışarıya açılan tek siyasi penceremiz olan, doğrudan doğruya halk tarafından seçilen, istikrarlı bir görev süresine sahip ve Anayasa’da yürütme organının iki asli unsurundan biri olarak yetkilendirilen Cumhurbaşkanlığı makamının bu toplumsal seferberliğin asli unsurlarından biri olması gerekiyor”

 

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