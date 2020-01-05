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Cumhurbaşkanı adayı Erhürman'a İskele'de de yoğun ilgi

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Erhürman'a İskele'de de yoğun ilgi
Cumhurbaşkanı adayı Erhürman'a İskele'de de yoğun ilgi

CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, İskele ilçesini ziyaret etti.

CTP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, İskele Açık Pazarı’na giderek esnafın yeni yılını kutlayan Erhürman, ardından şehir merkezinde bölge halkıyla buluştu, sorunları dinledi.

Erhürman, esnaf ziyaretlerinin ardından sırasıyla Kıbrıs Türk Petrolleri ve Harup Fabrikası’nı gezdi, ardından da köy kahvesinde bölge halkıyla bir araya geldi.

Erhürman, ziyaretlerde yaptığı konuşmalarda, ülkede yapılması gereken çok iş olduğunu ve önümüzdeki dönemde toplumsal seferberlik duygusuyla el ele vererek, kalıcı barış, daha fazla demokrasi, adalet ve kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi için hep birlikte çok çalışmak gerektiğini ifade etti.

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