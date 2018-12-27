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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ali Koç'u kabul etti

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ali Koç'u kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanFenerbahçe'de 3 Haziran 2018'de gerçekleştirilen seçimde sarı-lacivertlilerin 37. başkanı olan Ali Koç'u kabul etti.

Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen kongrede geçerli 20 bin 736 oyun 16 bin 92'sini alan Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık başkanlık dönemine son vermiş ve kongre üyeleri tarafından 3 yıllığına göreve getirilmişti.

AKAR'I DA ZİYARET ETTİ

Öte yandan  Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u kabul etti.

Bakan Akar'ın makamındaki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

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