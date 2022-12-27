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Cumhurbaşkanı'ndan seçim değerlendirmesi

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Cumhurbaşkanı Tatar, yerel seçimin, Kıbrıs Türkü’ne yakışır biçimde demokratik olgunluk ve sükûnet içerisinde gerçekleşmesinin memnuniyet verici olduğunu kaydetti.
Cumhurbaşkanı'ndan seçim değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hafta sonu gerçekleşen Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi'ni değerlendirdi.

Tatar yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:

 

“Belediyeler Reformu’nun, Cumhuriyet Meclisi’nde demokratik bir sürecin sonunda kabul edilmesinin ardından, değerli halkımıza dört yıl boyunca kesintisiz hizmet edecek olan 18 belediye başkanı, belediye meclis üyesi, muhtar ve azaları belirlediğimiz seçimin, Kıbrıs Türkü’ne yakışır biçimde demokratik olgunluk ve sükûnet içerisinde gerçekleşmesi, memnuniyet vericidir.
Halkımızın iradesinin temsili yüce meclisimizin onayladığı Belediyeler Reformu’nun öngördüğü, belediyelerimizin yapısal sorunlarının çözümüyle ilgili olarak göreve gelen ve görevine devam edecek değerli belediye başkanlarımızın, görev süreleri boyunca kentsel ihtiyacın karşılanması, belediyelerin çok daha etkin, hızlı ve kaliteli hizmet verebilmesi noktasında büyük bir sorumlulukla çalışacağını umut ediyorum.
Halka en yakın idari yönetim organları olarak kabul edilen, halkla iç içe kurumlarımız olan belediyelerimizin yeniden yapılandırılıp fiziki ve beşeri olanakları birleştirilerek halka daha kaliteli ve verimli hizmet verilmesini sağlayan bahse konu reformun ardından ortak hedefimiz; belediyelerin, günün koşullarına ve halkın beklentisine cevap verebilmesi olmalıdır. 
Devletimiz içerisindeki tüm belediyeleri, günün koşullarına uygun, kendi kendine yeten kurumlara dönüştürerek mali disiplini sağlayacak olan bu hedefin yaşam bulacak olması; direkt olarak halkımızın lehine, önemli bir kazanıma dönüşecektir.
Büyük bir demokrasi şöleni şeklinde gerçekleşen ve değerli halkımızın iradesi sonucu göreve gelen tüm belediye başkanı, belediye meclis üyesi, muhtar, aza ve seçimde yer alan tüm adayları en içten duygularımla tebrik edip başarılar dilerken, bugüne kadar özveriyle yerel yönetim organlarında halkımıza hizmet eden herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Halkımızın fazlasıyla hak ettiği, çağdaş yerel hizmetleri alması için ve belediyelerin sorunlarına kapsayıcı çözümler bulma noktasında Anayasa’nın bana verdiği yetki çerçevesinde elimden gelen tüm katkıyı koymaya kararlı olduğuma dikkati çekmek istiyorum.”
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