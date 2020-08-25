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Cumhurbaşkanlığı seçimine doğru en son anket... Fark açılıyor... Çarpıcı sonuçlar var!

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Cumhurbaşkanlığı seçimine doğru en son anket... Fark açılıyor... Çarpıcı sonuçlar var!
Cumhurbaşkanlığı seçimine doğru en son anket... Fark açılıyor... Çarpıcı sonuçlar var!

Cumhurbaşkanlığı seçimine doğru en son anket... Fark açılıyor... Çarpıcı sonuçlar var!

Araştırmanın örneklemi seçmen kütüğünde kayıtlı seçmen sayısı dikkate alınarak, KKTC genelini temsil edecek nitelikte oluşturarak düzenlendi.

Örneklemin seçilmesinde, tesadüfü örnekleme yönteminden tabakalı örnekleme yöntemi kullanılıp, görüşülecek katılımcıların belirlenmesinde ise cinsiyet ve yaş kotası uygulandı.

Anketin güven düzeyi %95 ve hata payı %2.85’tir.

Araştırma 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden, yaklaşık yarısı kadın olmak üzere toplam 1115 katılımcı üzerinden yürütülmüştür.

Anket 8-17 Ağustos 2020 tarihleri arasında 32 anketörün yüz yüze saha çalışmasıyla tamamlandı.

Yapılan çalışmada veriler 6 ilçede yüz yüze görüşme metodu ile toplanmıştır.

 

Soru: 11 Ekim 2020’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde, bugüne kadar adaylığını açıklamış olan aşağıda listede yer alan isimlerden hangisine oy verirsiniz?

 1:Mustafa Akıncı

 2:Erhan Arıklı

 3:Tufan Erhürman

 4:Kudret Özersay

 5:Ersin Tatar

 6:Serdar Denktaş

 7:Fuat Türköz Çiner

 8:Arif Salih Kırdağ

 9:Oy kullanmayacak

10:Karar vermedi

11:Cevap vermedi

 

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Mevcut adaylar arasında en fazla tercih edilen %24 ile Akıncı’dır. %17 ile Tatar ikinci; %15 ile oy kullanmayacaklar üçüncü sıradadır.

Ankete cevap veren seçmenlerin %15’i oy kullanmayacağını, %13  kararsız olduğunu, %6’sı da cevap vermek istemediğini ifade etmiştir.

Kararsızlar ve cevap vermeyi tercih etmeyenler istatistiki olarak dağıtıldığında ortaya çıkan sonuç aşağıdaki gibidir:

Araştırma sonucuna göre, %37 oy alan Akıncı ve %25 oy alan Tatar ikinci tura kalacak.

Anketin %2.85 hata payı hesaba katıldığında, ikinci turda Akıncı’nın karşısına birinci turda %25’lik destek alan Tatar’ın çıkacağını, istatistiksel kesinlikle söylemek mümkündür.

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