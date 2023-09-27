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Daniele Santarelli kariyerine 3 kupa daha ekledi

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Dünya 1 numarası Filenin Sultanları'nın zaferlerinde önemli bir paya sahip olan Daniele Santarelli koleksiyonundaki kupaları birer birer tamamlıyor.
Daniele Santarelli kariyerine 3 kupa daha ekledi

Dünya voleybolunda 2023 yılına A Milli Kadın Voleybol Takımı damga vurdu. Filenin Sultanları'nın bu başarısındaki en önemli pay sahiplerinden biri de başantrenör Daniele Santarelli oldu.

Daha önce dünya şampiyonluğu yaşayan İtalyan çalıştırıcı, Ay-Yıldızlılar ile birlikte koleksiyonundaki eksiklerin büyük bir bölümünü tamamladı.

EFEKT

Yaz aylarının başında A Milli Kadın Voleybol Takımını çalıştırmaya başlayan Santarelli, Milletler Ligi'nde ilk kez mutlu sona ulaştı. Sırbistan'ı dünya 1 numarası yapan İtalyan başantrenör, bu ünvanını Filenin Sultanları ile de elde etti.

EFEKT

42 yaşındaki çalıştırıcı, Ay-Yıldızlıların destansı sezonunda ilk Avrupa şampiyonluğunu da yaşadı. Türkiye, Santarelli ile organizasyonda çıktığı 9 maçı da kazanmayı başardı.

Bu müsabakalarda sadece 6 set kaybeden millilerimiz, İtalya ve Sırbistan karşısında inanılmaz geri dönüşlere imza attı.

EFEKT

Daniele Santarelli yönetimindeki Filenin Sultanları, olimpiyat elemelerini de zirvede tamamladı. Böylece kariyerine Dünya Kupası'nı da ekleyen İtalyan çalıştırıcı, ilk kez olimpiyat oyunlarında da görev almayı garantiledi.

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