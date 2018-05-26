DAÜ “Akademik Spor” programında sporcu beslenmesi ele alındı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü Koordinatörü Erkan Malkoç ile Spor Bilimleri Bölümü Öğretim Görevlisi Ahmet Özyaşar moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Akademik Spor” adlı televizyon programına bu hafta DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Görevlisi Sılay Dal konuk oldu.

Uzmanlık alanı sporcu beslenmesi olan Sılay Dal, sporcularda temel hedeflerinin sağlığı korumak ve performansı arttırmak olduğunu açıkladı. Beslenme programlarını bireyin hangi sporu yaptığına bağlı olarak hazırladıklarını bildiren Dal, programlarında süt ve süt ürünleri, tahıllar, et/yumurta/kuru baklagil, sebze ve meyveler olan dört temel besim grubunu kullandıklarını kaydetti. Dal, sporcu beslenmesinde en önemli iki besin grubunu tahıllar ve proteinin oluşturduğunu ifade ederek, ayrıca süt ve ürünlerinden de faydalandıklarını ve en temel hedeflerinin tümünün dengeli alınması olduğunu bildirdi. Dal, “Beslenme programları, farklı spor dallarına göre değişebiliyor. Örneğin takım sporlarında hem dayanıklılık hem güç kuvvet önemli olduğu için protein yanında karbonhidrat kaynaklarından yararlanmak gerekir. Uzun mesafe koşu veya yüzme gibi dayanıklılık sporlarında ise, beslenme programında karbonhidrat kaynağı arttırılabiliyor. Bir diğer yandan halter, vücut geliştirme, fitnes gibi güç kuvvet sporlarında ise protein alımını arttırmaya özen gösteriyoruz.” ifadelerini kullandı.

DAÜ Sağlıklı Yaşam Merkezi olarak yaptıkları çalışmalardan örnekler veren Dal, futbol takımları ile sezon öncesi çalışmalara başladıklarını bildirerek, sezondan 6-8 hafta önce sporcuların vücut ölçümlerini aldıklarını anlattı. Sporcu programlarının kişiye özel yapıldığını vurgulayan Dal, “Sezon başlamadan vücut analizlerini ölçüyoruz. Her sporcu için farklı hedefler belirliyoruz. İdaeal yağ oranlarına bakarak, belli bir yol belirliyoruz. Geçmiş yıllara göre takımlar daha ilgili. İdeal değerlerde sporcu en iyi performansı gösterecek diye bir şey söz konusu değildir. Ancak, vücut yağ oranı sporcularda performansı çok etkiliyor. Yağ oranının yüksek olması çevikliği, gücü, kuvveti azaltıyor, çok düşük olması yine hormonal düzeyde etki edebileceğinden dolayı önermiyoruz.” dedi. Akademik Spor programının söz konusu bölümü 28 Mayıs 2018 pazartesi günü 17:00-17:45 saatleri arasında Kanal Sim’de yayınlanacaktır.