  • BIST 93.505
  • Altın 193,266
  • Dolar 4,6269
  • Euro 5,4494
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAYetişkinler çevre duyarlılığı konusunda çocuklara doğru rehber olamıyor

DAÜ ATAUM Yönetim Kurulu Prof. Dr. Necdet Osam’ı ziyaret etti 

»
DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, 2 Mayıs 2018 tarihli Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile göreve başlayan DAÜ Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (DAÜ ATAUM) yeni yönetim kurulunu makamında kabul etti.
DAÜ ATAUM Yönetim Kurulu Prof. Dr. Necdet Osam’ı ziyaret etti 

12 Haziran 2018 Salı günü, saat 10:00’da gerçekleşen ziyarete, DAÜ ATAUM Yönetim Kurulu Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk, Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Turgut Turhan, Yrd. Doç. Dr. Nimet İlke Akçay, Dr. Kenan Başaran ve Öğr. Gör. Erkan Malkoç katıldı. DAÜ ATAUM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Göktürk, ATAUM’un temel görevinin gençlerimizin Atatürkçü Düşünce Sistemi’ni ve Kıbrıs Türk Milli Mücadelesi’ni doğru şekilde öğrenmeleri olduğunu belirterek, ATAUM’un yeni dönemde yapmayı planladığı faaliyetler ve hedefleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. 

Atatürk Portresi Takdim Edildi
Önümüzdeki yılın DAÜ’nün kuruluşunun 40. Yıl Dönümü olması nedeniyle, ATAUM’un da bu maksatla önemli faaliyetler yapacağını belirten Yrd. Doç. Dr. Göktürk, desteklerinden dolayı DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’a teşekkürlerini sundu. Prof. Dr. Osam da, DAÜ ATAUM’un görevlerinin önemine değinerek, yeni ATAUM Yönetim Kurulu’na başarı dileklerini iletti ve bundan sonra da Merkez’in başarılı faaliyetlere imza atacağına olan inancını vurguladı. Ziyaret sonunda, yeni ATAUM Yönetim Kurulu adına ATAUM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk, Prof. Dr. Osam’a bir Atatürk portresi takdim etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • DAÜ Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nden uluslararası sanat projesi13 Haziran 2018 Çarşamba 11:07
  • DAÜ Turizm Fakültesi öğrencilerinden duyarlı davranış 12 Haziran 2018 Salı 19:22
  • DAÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Dinçyürek, Lübnan’da akademik temaslarda bulundu12 Haziran 2018 Salı 19:18
  • YDÜ Atatürk Eğitim Fakültesi Mezuniyet Töreni Yoğun Katılım İle Açık Havada Gerçekleştirildi12 Haziran 2018 Salı 19:15
  • YDÜ Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı 2018-2019 Öğretim Yılı için Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Başvuruları Başladı12 Haziran 2018 Salı 19:11
  • YDÜ Hukuk Fakültesi 2017-2018 Bahar Dönemi Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi12 Haziran 2018 Salı 18:00
  • Güzel Sanatlar Fakültesi Geleceğin Sanatçılarını Belirleme Sınavı Tarihleri Açıklandı...12 Haziran 2018 Salı 17:50
  • DAÜ İç Mimarlık Bölümü Başkanı ve İç Mimarlık Bölümü’nden önemli bir temsiliyet12 Haziran 2018 Salı 17:46
  • KTÖS: “Yarışmacı sınav sistemi 43 yıldır bir sorun”11 Haziran 2018 Pazartesi 09:21
  • Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Acile Gelen Bir Hastasında Deneyimli Hekimleri İle Başarılı Bir Ameliyat Gerçekleştirerek Bir Hayat Daha Kurtardı10 Haziran 2018 Pazar 17:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti