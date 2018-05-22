DAÜ Bilimsel Sağlık programında “Meme Kanseri” ele alındı 

Söz konusu programda “Meme Kanseri” konusu ele alındı. Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde Muvazzaf Subay ve Öğretim Üyesi olarak görev aldıktan sonra, 2016 yılında kıdemli albay olarak emekli olan Prof. Dr. Sevinç Taştan, Şubat 2018 tarihinden beri DAÜ ailesinde yer almaktan ötürü mutluluk duyduğunu ifade etti. Meme kanseri konusunda bilimsel bilgileri paylaşan Prof. Dr. Taştan, meme kanserinin kadınlarda en fazla görülen kanser türü olduğunu açıkladı. Dünyada meme kanserinin akciğer kanserinden sonra ikinci sırada yer aldığını bildiren Prof. Dr. Taştan, kadınlarda görülme oranının birinci sırada olduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Taştan; meme kanserinin, meme dokusunu oluşturan hücrelerdeki hasarlanmalar sonucunda meydana gelen anormal hücre çoğalmalarıyla karakterize bir hastalık olduğunu anlattı. Bunun oluşumunun yıllar aldığını kaydeden Prof. Dr. Taştan, “Erken tanıyla saptanırsa diğer dokulara yayılmadan tedavi edilme şansı son derece yüksek. Diğer türlere göre erken tanının olması tedavisinin %100 sonuçlar vermesine imkan tanıyor. Yeter ki farkındalık olsun.” dedi.

Meme kanserinin her sekiz kadından birinde görülme sıklığı bulunmasına dikkat çeken Prof. Dr. Taştan, programda kadınların erken tanıyı hangi yöntemlerle gerçekleştirebileceklerini sıraladı. Öncelikle kadınların kendi kendine meme muayenesini her ay düzenli olarak yapmanın, ilk tespit için çok önemli olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Taştan, erken tanı için de tarama programlarına dahil olunabileceğini ayrıca, mamografi de çekilebileceğini bildirdi. Prof. Dr. Taştan, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin Erken Tanı Merkezi’nde taramaların gerçekleştirildiğini de açıkladı. Programın devamında Prof. Dr. Taştan, meme kanserinin risk faktörleri, bulguları, tedavileri ve korunma yöntemleri hakkında geniş bilgiler verdi. Bilimsel Sağlık programının söz konusu bölümü 23 Mayıs 2018 Çarşamba günü, 19:15-20:00 saatleri arasında BRT 2 kanalında yayınlanacaktır.