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DAÜ ile İTÜ-KKTC ortak sertifika programı düzenliyor

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DAÜ ile İTÜ-KKTC ortak sertifika programı düzenliyor
DAÜ ile İTÜ-KKTC ortak sertifika programı düzenliyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile İstanbul Teknik Üniversitesi – Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Eğitim Araştırma Yerleşkeleri (İTÜ-KKTC) ortak sertifika programı düzenleyecek. Bu amaçla dün bir işbirliği protokolü imzalandı.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, DAÜ Rektörlüğü’nde gerçekleştirilen imza töreninde protokole, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam ve İTÜ-KKTC Rektörü Prof. Dr. Ercan Kahya imza koydu.

Böylelikle “Proje ve Yapım Yönetimi Sertifika Programı” için adım atıldı.

OSAM 

İmza töreninde konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, İTÜ gibi önemli bir kuruluşla işbirliği yapacak olmaktan duydukları memnuniyeti ifade etti ve iki üniversite arasındaki kurumsal birlikteliğin artarak devam edeceğini kaydetti. 

KAYA

İTÜ-KKTC Rektörü Prof. Dr. Ercan Kahya da, DAÜ ile akademik ve kurumsal birlikteliğin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, KKTC toplumuna ve ekonomik gelişime destek vermekten dolayı gururlu olduklarını vurguladı. 

Protokol kapsamında; DAÜ ile İTÜ-KKTC’nin Sürekli Eğitim Merkezleri tarafından ortaklaşa yürütülecek olan “Proje ve Yapım Yönetimi Sertifika Programı”nın gerçekleştirilmesi için mutabakata varıldı. 

Açılması öngörülen 6 modülün eğitimi İTÜ-KKTC ve DAÜ tarafından görevlendirilecek öğretim elemanları tarafından (üçer modül olmak üzere) eşit şekilde verilecek.

Her bir modülü başarılı bir şekilde tamamlayan ve tüm modüller tamamlandıktan sonra sınavı başarılı bir şekilde geçen katılımcılar DAÜ ve İTÜ-KKTC tarafından hazırlanan Proje ve Yönetimi Sertifikası’nı almaya hak kazanacak. 

Ayrı ayrı modülleri alan kişiler ise her bir modüle ilişkin “Başarı Belgesi” almaya hak kazanacak. 

Eğitimler DAÜ dersliklerinde gerçekleştirilecek. Ancak gerektiğinde İTÜ-KKTC derslikleri de kullanıma açık olacak. 

Ortak sertifika programı için imzalanan protokol, 31 Aralık 2018 tarihine kadar geçerliliğini sürdürecek.

DAÜ ve İTÜ-KKTC Ortak Sertifika Programı ile ilgili detaylı bilgiye DAÜ Sürekli Eğitim Merkezi 630 2471 numaralı telefondan ulaşılabilir.

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