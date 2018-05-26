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DAÜ İletişim Kulübü, ünlü yönetmen Nizam Eren ve oyuncu Necmi Yapıcı’yı ağırladı

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‘Bilginin Sinemasal Yolculuğu’ konulu söyleşi, 24 Mayıs 2018, Perşembe Günü, İletişim Fakültesi FCMS 011 Salonu’nda, saat 15:00’te gerçekleştirildi. 
DAÜ İletişim Kulübü, ünlü yönetmen Nizam Eren ve oyuncu Necmi Yapıcı’yı ağırladı

Doğu  Akdeniz  Üniversitesi (DAÜ), Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’ne bağlı faaliyet gösteren ve danışmanlığını DAÜ İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkan Yardımcısı, Yrd. Doç. Dr. Umut Ayman ve Araştırma Görevlisi Safiye Bağkur’un yaptığı İletişim Kulübü, ünlü yönetmen Nizam Eren ve oyuncu Necmi Yapıcı’yı ağırladı.

Söyleşisine, üniversiteli öğrencilerle buluşmaktan çok büyük mutluluk duyduğunu dile getirerek başlayan Eren, dinleyicileri sinemasal bir yolculuğa sürükledi. İlk olarak bilginin hayatımızda ve sinemada ne kadar önemli bir yeri olduğuna değinen Eren, sinemanın başlangıç noktasının bilgi olduğunu vurguladı. Eren, matematik, fizik, kimya gibi bilim dallarının sinema için ne kadar önemli olduğunu belirterek, insanların bilgi birikimlerini birbirlerine aktararak bugünlere gelindiğini sözlerine ekledi. Eren, üniversiteli gençlere, bilgiye hep aç gözle bakarak kendilerine yeni bilgiler katmalarının çok önemli olduğunu da söyleyerek, insanların kendilerini geliştirmelerinin gerekliliğine değindi. Sinema pazarlamasında, kilit noktanın, hedef kitleyi doğru seçmek olduğunu belirten Eren, filmin tanıtımında gazetecilerin ve medyanın çok önemli olduğunu vurguladı ve bu noktada, başarılı olmak için “Hiç kimsenin yapamadığını ilk yapan kazanır” diyerek sözlerini tamamladı.

Sözlerine, üniversiteli gençleri, sektörle ilgili bilgilendirmek için sektörü anlatarak başlayan Yapıcı ise, sinemanın sürekli gelişen ve değişen bir alan olduğunu söyledi. Sinemanın sanatsal özellik taşıdığını ve televizyondan çok farklı olduğunu dile getiren Yapıcı, televizyonun eğlence amaçlı olduğunu ve her zaman bir kısıtlamanın söz konusu olabileceğini söyledi. Sinemada yapılan iyi işlerin artmasının eğitimli seyircilere bağlı olduğunu söyleyen Yapıcı, seyircinin bu noktada öneminin büyük olduğunu vurguladı. İnternetin gelişmesiyle sinemanın etkilendiğini de söyleyen Yapıcı, internetten film izlemenin  hiçbir zaman sinema perdesinden geçen duygularla örtüşemeyeceğini vurguladı. Yapıcı son olarak, yeni yayınlanacak olan  Kocaman Ailem dizisinde rol alacağını belirterek, yakın zamanda ekranda olacağı müjdesini de verdi.

Etkinlik sonunda, DAÜ İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Yardımcısı ve İletişim Kulübü Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Umut Ayman, Necmi Yapıcı ve Nizam Eren’e verdiği bilgiler için teşekkür etti ve plaket takdiminde bulundu. Etkinlik, söyleşiye katılan öğrencilerin, Nizam Eren ve Necmi Yapıcı ile birlikte toplu fotoğraf çekimleri ile sona erdi.

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