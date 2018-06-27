DAÜ-Marmara Üniversitesi Ortak Tıp Programı ilk mezunlarını verdi

İstanbul Beykoz Kundura’da düzenlenen Mezuniyet Töreni’nde toplamda 169 mezun kep attı. Törene DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Arat, DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nahide Gökçora, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Gündüz, rektör yardımcıları, çok sayıda akademisyen, öğrenci ve veli katıldı.

“Başarılı Bir 6 Yılı Geride Bıraktık”

Tören öncesi mezuniyet pastası kesildi ve 169 öğrenci müzik eşliğinde salona girdi. Öğrencilerin sahnede yerini almasının ardından başlayan törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, başarılı bir 6 yılı geride bıraktıklarını belirterek, “Doktorlarımızın daha iyi yetişebilmesi için Marmara Üniversitesi ile bu iş birliğini yaptık. İlk mezunlarımızı veriyoruz. Bu iş birliğinin sonucunu hep birlikte kutlamak için bugün burada bulunuyoruz. Öğrencilerimiz gayet mutlu ve 6 yılın süresince de bana hiçbir zaman olumsuz bir yorum gelmedi” dedi.

DAÜ'nün dünya üniversiteleri arasında yer alması için çalıştıklarını anlatan Prof. Dr. Osam, “Biz bunu son 3 yılda gerçekleştirdik. Genç üniversiteler sıralamasında 101. sırada yer alıyoruz. Türkiye bağlamında ise 4. sırada bulunuyoruz. 25 bin üniversite arasında yapılan dünya üniversiteler sıralamasında 600. sırada yer alıyoruz. Bizim için önemli olan kalite. En büyük hedefimiz de bu” diye konuştu.

“Dünya Tıp Listelerine Girmeyi Başardık”

DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nahide Gökçora da gururlu olduklarını anlatarak, “Hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, hem de Güney Kıbrıs Rum Kesimi tıp fakülteleriyle yarışmamız gerekiyordu ve başardık. İdarecilerimiz, yöneticilerimiz, öğrencilerimiz ve aileleri bize inandılar. İlk mezunlarımızı verirken dünya tıp listelerine girmeyi başardık ve bununla gurur duyuyoruz. Amerika, Kanada ve Avustralya'da öğrencilerimiz sınava girme hakkı kazandılar. Bu nedenle çok gururlu ve kurucu dekan olarak çok heyecanlıyım. Öğrencilerimiz dünyanın her yerinde sağlık dağıtacak ve sorunlara çözüm üretecekler" dedi.

“Çok Önemli Bir Program”

Program hakkında bilgi veren Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Gündüz ise şunları söyledi: “2012-2013 Eğitim ve Öğretim Yılı’nda ilk defa başladığımız Marmara Üniversitesi ve DAÜ’nün birlikte gerçekleştirdiği programın bu sene ilk mezunlarını veriyoruz. 22 öğrencimiz bu program kapsamında mezun olacaklar. Aynı zamanda biz Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin 30. dönem mezuniyet törenini de bugün birlikte gerçekleştireceğiz. Toplamda 169 kıymetli öğrencimizi bugün hekimlik mesleğine doğru yönlendirmiş olacağız. Öğrencilerimiz İlk 3 yılın derslerini DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’nde aldı. Derslerinin büyük çoğunluğunu Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden her gün uçakla giden hocalarımız verdi. Pratik eğitimlerini ise Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde aldılar. Bu uluslararası ilişkiler anlamında çok önemli bir program.”