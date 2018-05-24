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DAÜ Mimarlık Fakültesi ile INTBAU ortak seminerleri tamamlandı

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DAÜ Mimarlık Fakültesi ile Uluslararası Geleneksel Yapı, Mimari ve Şehircilik Birliği INTBAU’nun bölgesel kuruluşu olan ve 2010 yılından bugüne adada faaliyetlerini sürdüren INTBAU Kıbrıs ortaklığında düzenlenen seminerler serisi tamamlandı.
DAÜ Mimarlık Fakültesi ile INTBAU ortak seminerleri tamamlandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi ile Uluslararası Geleneksel Yapı, Mimari ve Şehircilik Birliği INTBAU’nun bölgesel kuruluşu olan ve 2010 yılından bugüne adada faaliyetlerini sürdüren INTBAU Kıbrıs ortaklığında düzenlenen seminerler serisi tamamlandı. Kültürel Miras Serisi’nin üçüncüsü olan ve Mimarlık Fakültesi’nin çok sayıda öğrencisi, araştırma görevlileri ve akademik personelin katılımıyla gerçekleşen seminerlerde, “Ortak Miras, Acheiropoietos Manastırı”, “Ankara Üniversitesi Mustafa V. Koç Araştırma Merkezi, Deniz Arkeolojisi ve Kültürel Mirasa Katkıları” ile “Ekoturizmin Geleneksel Mimariye Etkilerini Sorgulamak: Bağlıköy – Ambelikou” başlıkları tartışıldı. 

Veriler Analiz Edildi
Seminerler serisi; Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Vasıf Şahoğlu, Lefke Avrupa Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Makbule Oktay, Girne Amerikan Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Alessandro Camiz’in sunumlarıyla gerçekleşti. Yrd. Doç. Dr. Makbule Oktay, ekoturizmin geleneksel mimariye etkilerini neden-sonuç bağlamında ele alıp, Bağlıköy-Ambelikou’yu anlatarak, elde ettiği verileri derinlemesine inceledi. Yrd. Doç. Dr. Oktay, Bağlıköy-Ambelikou’nun şehre kattığı ya da kaybettirdiği değerlere dikkat çekerek, bu bölgede yaptığı araştırmalar ve uygulanan projelerle ilgili örnekler verdi ve sonuçlarını değerlendirdi.

Arkeolojik Bulgular Sunuldu
Prof. Dr. Vasıf Şahoğlu, bağlı olduğu Ankara Üniversitesi Mustafa V. Koç Araştırma Merkezi’nin yürüttüğü sualtı kazı çalışmalarından, çeşitli yerlerde elde ettikleri ve gün yüzüne çıkarttıkları önemli arkeolojik buluntulardan bahsederek, bunların kültürel mirasa nasıl katkıda bulunduğunu ve önem arz ettiğini vurguladı. Yrd. Doç. Dr. Alessandro Camiz, yaptıkları dokümantasyon, dijital anket çalışmaları, restorasyon için hasar analizi ve tasarım aşamalarını anlattı. Yrd. Doç. Dr. Alessandro Camiz, uyguladıkları teknikler ve analiz süreçlerini nasıl ve neden seçtikleri, sonuç olarak neler elde etmek istedikleri ve  ulaşabildikleri verileri nasıl değerlendirdiklerine ilişkin detaylı bilgi verdi. 
Her üç seminerde de DAÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Dinçyürek, kapanış konuşmalarını yaptıktan sonra, konuşmacılara sertifika ile anı olarak etkinliğin posterini takdim etti ve kültürel miras bağlamında verdikleri bilgiler için teşekkür etti.

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