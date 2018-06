DAÜ Turizm Fakültesi “Irkçılıktan Uzak Bir Dünya” temasi ile çeşitli etkinlikler düzenledi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi 'Irkçılıktan Uzak Bir Dünya' teması ile çeşitli etkinlikler düzenledi. Topluma Dayalı Hizmet Öğrenimi (THM 486) dersi kapsamında ders koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Nazenin Ruso moderatörlüğünde gerçekleştirilen söz konusu etkinliğe Zimbabve, Nijerya, Çin, Kazakistan, Rusya, Türkmenistan, Azerbaycan, Ürdün, Pakistan, KKTC ve Fas ülkelerinden gelen çok sayıda öğrenci ile Turizm Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. İlkay Yorgancı, Öğretim Görevlileri Turan Değirmencioğlu ve Hüseyin Bilsen de katıldı.

Etkinlikler kapsamında öğrenciler ilk olarak Gazimağusa sokaklarında kendi tasarladıkları posterleri ve t-shirtleri giyerek bir yürüyüş gerçekleştirdiler. İsmet İnönü Bulvarı’ndan başlayan söz konusu yürüyüşte öğrenciler Anıt Çemberi önünde durarak farkındalık yaratmak amacıyla pankart ve poster açtılar. Çeşitli sloganlar eşliğinde ırkçılıktan uzak bir dünya için etkinliklerini sürdüren öğrenciler Bob Marley’in ‘one love, one heart, let’s get together and feel alright ’ adlı şarkısını hep birlikte serslendirdiler.

Öte yandan 'Irkçılıktan Uzak Bir Dünya' etkinlikleri kapsamında Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nden gelen barış aktivisti Eric Hellicar, İnsan Hakları konulu seminer gerçekleştirdi. DAÜ Turizm Fakültesi’nde gerçekleştirilen söz konusu seminer öncesinde THM 486 ders öğrencileri kendilerinin hazırladıkları ve oynadıkları ırkçılık karşıtı kısa filmleri gösterdiler. Seminer sonrasında Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ali Öztüren Eric Hellicar’a teşekkür belgesi ve plaket takdim etti.