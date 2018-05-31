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DAÜ’de “Küresel kaos ortamı ve hemşireliğe yansımaları” paneli gerçekleştirildi

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi ev sahipliğinde “Küresel Kaos Ortamı ve Hemşireliğe Yansımaları” konulu panel gerçekleştirildi. Geçtiğimiz günlerde Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda düzenlenen etkinliğe yoğun katılım oldu.
DAÜ’de “Küresel kaos ortamı ve hemşireliğe yansımaları” paneli gerçekleştirildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi ev sahipliğinde “Küresel Kaos Ortamı ve Hemşireliğe Yansımaları” konulu panel gerçekleştirildi. Geçtiğimiz günlerde Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda düzenlenen etkinliğe yoğun katılım oldu.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan panelde konuşan DAÜ Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. R. Selma Görgülü, Uluslararası Hemşireler Birliği hakkında bilgiler vererek, her yıl belli bir tema ile kutlanan “Uluslararası Hemşireler Günü”nün bu yıl ‘Sağlık Bir İnsan Hakkıdır’ teması ile kutlandığını vurguladı. Hemşirelik mesleğinin insan odaklı bir anlayışı benimsediği üzerinde duran Prof. Dr. Görgülü, mesleğin önemi ve gereklilikleri hakkında bilgiler verdi. Öğrencilere seslenen Prof. Dr. Görgülü “Mesleğin geleceği sizlersiniz, bizler de sizleri bu geleceğe en iyi şekilde hazırlamakla yükümlüyüz” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Gülcem Sala Razi DAÜ’de bulunmaktan son derece mutlu olduğunu dile getirerek, nitelikli ve kendini ifade edebilen hemşireler yetiştirilmesinin önemine değindi. Sala Razi, hemşirelik mesleğinin sadece hastaya değil hastanın ailesine, topluma ve gelecek kuşakların sağlığına da dokunduğunu vurguladı. Birlik hakkında bilgiler veren Salarazi,  biliğin hedefleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

 

Açılışta konuşan DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Seray Kabaran, Uluslararası Hemşireler Günü hakkında bilgiler vererek hemşireliğin bilimsel ve insani öğeleri içinde barındıran bir meslek olduğunu belirrtti. Yrd. Doç. Dr. Kabaran, DAÜ Hemşirelik Bölümü’nün etik değerlere bağlı, bilimsel bilgiye sahip, ahlaklı ve vicdanlı bireyler yetiştirmeyi ilke edindiğini de sözlerine ekledi.

Açılış konuşmalarının ardından DAÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Sözen, Lefke Avrupa Ünversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevgi Hatipoğlu, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden Uzman Hemşire Fatma Çeki ve Mücahit Hemşire Emel Akgönül’un katılımı ile “Küresel Kaos Ortamı ve Hemşireliğe Yansımaları” konulu panel gerçekleştirildi.

Panelin ardından Hemşirelik öğrencilerinin etkinlikleri gerçekleştirildi. Hemşireler Haftası kapsamında DAÜ Hemşirelik Bölümü tarafından organize edilen Nursevivor isimli yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdim edilmesi ve ardından düzenlenen kokteyl ile söz konusu panel sona erdi.

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